Miley Cyrus i Liam Hemsworth ucieli wszelkie spekulacje, publikując serię zdjęć ślubnych.



/NINA PROMMER /PAP/EPA

26-letnia Miley Cyrus i 28-letni Liam Hemsworth powiedzieli sobie "tak" podczas ceremonii cywilnej po 10 latach związku. Piosenkarka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie w sukni ślubnej w kolorze kości słoniowej projektu Vivienne Westwood, który podpisała "10 lat później".

Para zaczęła się spotykać w 2009 roku podczas kręcenia filmu "Ostatnia piosenka". Plotki o ich ślubie pojawiły się w listopadzie, kiedy to para straciła dom w pożarach, które szalały w Kalifornii. W jednym z wywiadów Miley Cyrus powiedziała: Nigdy go bardziej nie kochałam. To dlatego z kimś się łączysz w parę - by wspólnie przetrwać. Był niesamowity. Zapakowaliśmy wszystkie nasze zwierzęta na jego trucka i uciekliśmy. Przetrwaliśmy.