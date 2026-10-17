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„To jest gra o pełną stawkę, o pełną kontrolę nad Polską. Donald Tusk nie różni się niczym od Jarosława Kaczyńskiego w tym względzie” – tak o napięciu wokół Trybunału Konstytucyjnego mówił rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski, gość programu Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca w RMF FM. „Nie możemy mówić tutaj cały czas o wojnie i przepychankach o stanowiska” – podkreślał drugi z gości, Konrad Gwóźdź, przewodniczący Forum Młodych Ludowców.

„Prawidłowo wybrani sędziowie powinni móc orzekać”

Krzysztof Ziemiec pytał swoich gości, jak młodzi politycy patrzą na sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która powinna działać prawidłowo na rzecz dobra Polek i Polaków. Nie możemy mówić tutaj cały czas o wojnie i przepychankach o stanowiska. Zatem gdyby każdy, kto jest odpowiedzialny, przewidziany w dokumentach prawnych, wykonywał swoje obowiązki, to tej sytuacji byśmy nie mieli – mówił Konrad Gwóźdź.

„To jest cyrk, ci ludzie są śmieszni”. Dokąd zmierza Trybunał Konstytucyjny? Czas: 21:31

Prawidłowo wybrani sędziowie powinni móc orzekać. Opinia polityków w Kancelarii Prezydenta nie jest niczym wiążącym i nie mają oni podstaw do tego, żeby sądzić, że któryś z sędziów został nieprawidłowo wybrany bądź nie spełnia kryteriów – dodał szef Forum Młodych Ludowców.

„Cyrk wokół Trybunału”

Jesteśmy, myślę, wszyscy tacy totalnie zmęczeni tym, co się tam dzieje. To jest taki cyrk, który się od 11 lat rzeczywiście odprawia wokół Trybunału – mówił rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. Myślę, że dużo młodych ludzi nie do końca chce nawet zagłębiać się w ten spór, bo to jest spór kompletnie jałowy, który ich nie dotyka – dodał.

Mnie najbardziej bawi to, że jak patrzę na to wszystko, co się dzieje między PiS-em a Platformą, to widzę, jak role się odwracają. Ci ludzie, moim zdaniem skromnym, są śmieszni, bo raz to Platforma się kładzie Rejtanem przed Trybunałem, mówi, że są sędziowie nielegalni, teraz robi to PiS – powiedział gość RMF FM.

To jest gra o pełną stawkę, o pełną kontrolę nad Polską. Donald Tusk nie różni się niczym od Jarosława Kaczyńskiego w tym względzie - mówił Machulski.

Ludowcy o dostępie młodzieży do internetu

Czy prezydent powinien podpisać ustawę, która by pozwalała blokować pewne treści w internecie – pytał Krzysztof Ziemiec, nawiązując do ostatnich niepokojących sytuacji w szkołach.

Oczywiście, że tak, ale jako ludowcy mamy również zupełnie inny punkt widzenia, jeśli chodzi o regulację internetu i dostępu młodzieży i dzieci do mediów społecznościowych. Jesteśmy za wprowadzeniem zakazu korzystania przez dzieci do 15. roku życia z mediów społecznościowych – mówił Konrad Gwóźdź.

Oczywiście to jest bardzo trudna regulacja, ale każdy z nas przeżył to albo słyszał o tym z najbliższego otoczenia, gdzie to opinia młodych osób na temat ubioru, na temat tego, kto pochodzi z jakiej rodziny, na temat wartości materialnej była w stanie skrzywdzić i prowadzić do takiego uszczerbku psychologicznego – dodał.

„Tusk cynicznie wykorzystał tragedię”

Moim zdaniem zdecydowanie ta ustawa idzie za daleko, jest tam zbyt duża uznaniowość. Można oczywiście odwoływać się od decyzji urzędników z nadania politycznego, no ale to gratuluję. Można utknąć w sądach. Oczywiście zawsze pod płaszczykiem bezpieczeństwa się ogranicza wolność i tak samo jest w tym przypadku – komentował rzecznik Konfederacji.

Uważam, że bardzo cynicznie Donald Tusk wykorzystał tę tragedię, która stała się w Wyszkowie do tego, żeby właśnie namawiać prezydenta do podpisania ustawy, która była wcześniej zawetowana, a szła za daleko – podkreślił Wojciech Machulski.

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