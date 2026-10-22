Pełczyńska-Nałęcz ogłasza: Odchodzę z rządu Donalda Tuska

RMF24

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„Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki” - napisała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przewodnicząca Polski 2050 podziękowała społeczności, którą zgromadziła w mediach społecznościowych, za współpracę. „Przez prawie trzy lata zrobiłam z Wami maksimum tego, co mogłam” - zaznaczyła.

Pełczyńska-Nałęcz o swojej decyzji poinformowała we wpisie na platformie X dotyczącym głosowania w sprawie dwukadencyjności samorządowców. Z jednej strony cieszyła się z rezultatu głosowania, z drugiej zauważyła, że przepisy zostały utrzymane mimo głosów posłów koalicji 15 października.

„Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna” - podkreśliła.

Podziękowała też wspierającej ją społeczności za współpracę. „Zabraliśmy deweloperom dopłaty, daliśmy ludziom jawne ceny mieszkań. Mieszkania przestały drożeć, ruszyliśmy horrendalnie niesprawiedliwy system podatkowy. KPO zainwestowaliśmy w 100 proc.” - podkreśliła.

Jednocześnie zaznaczyła, że partię zostawia w rękach Szymona Hołowni. „Widzimy się na szlaku. Znajdzie się na nim miejsce dla wszystkich. Rozkład jazdy jest znany” - zaznaczyła. Tu warto podkreślić, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest posłanką, więc formalnie po czwartkowej decyzji nie będzie pełniła żadnej funkcji w polskiej polityce.

Media od miesięcy podawały informacje o tarciach na linii Donald Tusk - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister funduszy często krytykowała decyzję rządzącej koalicji, co miało się nie podobać szefowi rządu.

Wkrótce więcej informacji.