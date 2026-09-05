Joński: W przypadku Zondacrypto to mafia miała państwo

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„W każdym państwie jest mafia, ale w przypadku Zondacrypto to mafia miała państwo” – ocenił Dariusz Joński w programie Krzysztofa Ziemca Sprawdzam! w RMF FM. Polityk Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że jego formacja będzie po raz kolejny składać wniosek ws. ustawy o kryptoaktywach. Z kolei Krzysztof Szczucki ocenił, że ustawa nie ma związku z całą sprawą, o której mówi Donald Tusk. „Regulacja jest potrzebna i tego nie kwestionujemy. Premier powinien uzgodnić treść tej ustawy z prezydentem, uwzględnić kilka prostych uwag, które prezydent podniósł w wecie. (…) W pozostałym zakresie przecież prezydent nie kwestionuje tej ustawy, przedstawił swój projekt, wystarczy go uchwalić; mielibyśmy ustawę” – mówił polityk z formacji Rozwój Plus.

Jak patrzę na Zondacrypto, to mam takie wrażenie, że w każdym państwie jest mafia, ale w przypadku Zondakrypto to mafia miała państwo. I mówię o czasie przeszłym, o czasie PiS-u. Ale tak było dlatego, że prokuratura katowicka czterokrotnie umarzała sprawę z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, nie z zawiadomienia polityków, tylko Komisji Nadzoru Finansowego, a dodatkowo Prokuratura Krajowa umarzała raz. I kiedy patrzę przelewy pana Krala między innymi na fundację Ziobry 450 tys. zł. A wczoraj dowiedzieliśmy się, że kwota miała opiewać nawet na 2 miliony. Tylko że bank już odmówił przelewów. To pokazuje, jak mafia wkroczyła w świat tej prawicowej polityki – mówił Dariusz Joński, europoseł KO.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.

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