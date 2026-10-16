Eskalacja wokół sporu o TK jeszcze przed nami? Program Sprawdzam! w RMF FM

RMF24

Czy spór wokół Trybunału Konstytucyjnego zmierza w stronę otwartej eskalacji? PiS wzywa swoich zwolenników na sobotni protest przed TK, Maciej Berek chce zabezpieczenia monitoringu, a prezes Trybunału Bogdan Święczkowski mówi o prowokacji. Jak na ten konflikt patrzą młodzi politycy i czy w obecnych warunkach możliwe jest jeszcze jego prawne rozwiązanie? O to Krzysztof Ziemiec zapyta Konrada Gwoździa, przewodniczącego Forum Młodych Ludowców i Wojciecha Machulskiego, rzecznika Konfederacji, w programie Sprawdzam! w RMF FM.

Jednym z tematów będzie również bezpieczeństwo w szkołach. Gdzie przebiega granica między ochroną małoletnich w internecie a cenzurą? Czy prezydent powinien podpisać przepisy pozwalające blokować nielegalne treści i czy obecność policji w szkołach powinna stać się trwałym rozwiązaniem?

Zapytamy także o coraz głośniejszy pomysł paktu senackiego na prawicy. Czy Konfederacja rzeczywiście chce takiej współpracy? I czy włączanie Brauna do rozmów, to normalizacja jego zachowań?

W rozmowie również o przyszłości programów socjalnych. Czy następny rząd będzie musiał rozpocząć kadencję od cięć wydatków i podnoszenia podatków? Które świadczenia powinny zostać utrzymane, a z których państwo powinno zrezygnować?

Donald Trump coraz mocniej krytykuje Wołodymyra Zełenskiego i przedstawia Putina jako łatwiejszego partnera do rozmów. Czy Ukraina może zostać zmuszona do zaakceptowania porozumienia korzystnego dla Moskwy i czy Zełenski powinien ograniczyć publiczną krytykę amerykańskiego prezydenta?

Na program Sprawdzam! zapraszamy o g. 8:32 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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