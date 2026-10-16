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Eskalacja wokół sporu o TK jeszcze przed nami? Program Sprawdzam! w RMF FM

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 października (13:33)

Czy spór wokół Trybunału Konstytucyjnego zmierza w stronę otwartej eskalacji? PiS wzywa swoich zwolenników na sobotni protest przed TK, Maciej Berek chce zabezpieczenia monitoringu, a prezes Trybunału Bogdan Święczkowski mówi o prowokacji. Jak na ten konflikt patrzą młodzi politycy i czy w obecnych warunkach możliwe jest jeszcze jego prawne rozwiązanie? O to Krzysztof Ziemiec zapyta Konrada Gwoździa, przewodniczącego Forum Młodych Ludowców i Wojciecha Machulskiego, rzecznika Konfederacji, w programie Sprawdzam! w RMF FM.

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Eskalacja wokół sporu o TK jeszcze przed nami? Program Sprawdzam! w RMF FM
Konrad Gwóźdź i Wojciech Machulski, fot. Radek Pietruszka, Wojciech Olkuśnik, East News /PAP

Jednym z tematów będzie również bezpieczeństwo w szkołach. Gdzie przebiega granica między ochroną małoletnich w internecie a cenzurą? Czy prezydent powinien podpisać przepisy pozwalające blokować nielegalne treści i czy obecność policji w szkołach powinna stać się trwałym rozwiązaniem?

Zapytamy także o coraz głośniejszy pomysł paktu senackiego na prawicy. Czy Konfederacja rzeczywiście chce takiej współpracy? I czy włączanie Brauna do rozmów, to normalizacja jego zachowań? 

W rozmowie również o przyszłości programów socjalnych. Czy następny rząd będzie musiał rozpocząć kadencję od cięć wydatków i podnoszenia podatków? Które świadczenia powinny zostać utrzymane, a z których państwo powinno zrezygnować?

Donald Trump coraz mocniej krytykuje Wołodymyra Zełenskiego i przedstawia Putina jako łatwiejszego partnera do rozmów. Czy Ukraina może zostać zmuszona do zaakceptowania porozumienia korzystnego dla Moskwy i czy Zełenski powinien ograniczyć publiczną krytykę amerykańskiego prezydenta? 

Na program Sprawdzam! zapraszamy o g. 8:32 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych! 

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Źródło: RMF24
Tagi: Trybunał Konstytucyjny

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