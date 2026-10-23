Co z rządem po rezygnacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Zapytamy Pawła Jabłońskiego i Mirosława Suchonia

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Co z koalicją po odejściu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu? Czy Szymon Hołownia powinien zostać wicepremierem? Czy Rozwój Plus widzi szansę na współpracę z minister funduszy i polityki regionalnej? M.in. o to Krzysztof Ziemiec zapyta Pawła Jabłońskiego, posła KP Rozwój Plus, byłego wiceszefa MSZ oraz Mirosława Suchonia, szefa KP Centrum - gości programu Sprawdzam! Zapraszamy!

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz niespodziewanie ogłosiła odejście z rządu Donalda Tuska. Decyzja wywołała pytania o przyszłość Polski 2050 w koalicji i o to, kto obejmie resort funduszy i polityki regionalnej.

Co z koalicją po odejściu minister funduszy i polityki regionalnej z rządu? Czy Szymon Hołownia powinien zostać wicepremierem? Czy Rozwój Plus widzi szansę na współpracę z minister funduszy i polityki regionalnej?

W programie nie zabraknie pytań o inne najważniejsza wydarzenia politycznego tygodnia: spór o dwukadencyjność w rządzie, brak rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nie zabraknie pytań o politykę międzynarodową, rozmowy USA z Rosją.

Na program Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video