Afera Zondacrypto pogrąży PiS? Zapytamy Dariusza Jońskiego i Krzysztofa Szczuckiego

RMF24

Czy afera związana z Zondacrypto pogrąży PiS? Co dalej z ustawą dotyczącą rynku kryptoaktywów? Co się stanie, jeśli prezydent Karol Nawrocki nie przyjmie ślubowania od Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego? M.in o to Krzysztof Ziemiec zapyta Dariusza Jońskiego, europosła KO oraz Krzysztofa Szczuckiego, posła KP Rozwój Plus - gości programu Sprawdzam! Zapraszamy!

Czy afera związana z Zondacrypto może poważnie zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości? Czy informacje ujawniane w piątek przez premiera Donalda Tuska mogą przełożyć się na polityczne konsekwencje dla partii Jarosława Kaczyńskiego?

W programie nie zabraknie także wyboru Macieja Berka na nowego sędziego TK. Co w sytuacji, gdy prezydent Karol Nawrocki nie przyjmie ślubowania od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska?

O te i inne najważniejsze polityczne wydarzenia tygodnia Krzysztof Ziemiec zapyta swoich gości: Dariusza Jońskiego, europosła Koalicji Obywatelskiej, oraz Krzysztofa Szczuckiego, posła klubu parlamentarnego Rozwój Plus.

Na program Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video