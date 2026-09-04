Afera Zondacrypto pogrąży PiS? Zapytamy Dariusza Jońskiego i Krzysztofa Szczuckiego

Czy afera związana z Zondacrypto może poważnie zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości? Czy informacje ujawniane w piątek przez premiera Donalda Tuska mogą przełożyć się na polityczne konsekwencje dla partii Jarosława Kaczyńskiego?
W programie nie zabraknie także wyboru Macieja Berka na nowego sędziego TK. Co w sytuacji, gdy prezydent Karol Nawrocki nie przyjmie ślubowania od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska?
O te i inne najważniejsze polityczne wydarzenia tygodnia Krzysztof Ziemiec zapyta swoich gości: Dariusza Jońskiego, europosła Koalicji Obywatelskiej, oraz Krzysztofa Szczuckiego, posła klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
Na program Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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