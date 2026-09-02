Hakerzy zapowiadają „coś większego”. „Mamy do czynienia z tzw. białymi kapeluszami”

RMF24

„W całej tej niebezpiecznej sytuacji (…) jedno jest pozytywne - wygląda na to, że mamy do czynienia z tzw. białymi kapeluszami” - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Gramatyka, komentując wyciek danych kilkunastu milionów Polaków z firmy MyDr. Wiceminister cyfryzacji stwierdził, że odpowiedzialni za cyberatak hakerzy zachowują się, jakby „testowali odporność systemów”. Odniósł się też do ich zapowiedzi, że planują „coś większego”.

”Jedno jest pozytywne”

Po sierpniowym cyberataku na firmę MyDr, która dostarcza systemy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w ręce hakerów trafiły dane aż 19 milionów Polaków. Dotyczy to pacjentów korzystających z usług 12 tysięcy przychodni i gabinetów lekarskich w całej Polsce.

W całej tej niebezpiecznej sytuacji (…) jedno jest pozytywne - wygląda na to, że mamy do czynienia z tzw. białymi kapeluszami - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Gramatyka, komentując wyciek danych z MyDr.

Hakerzy dzielą się na kilka grup. Są tacy hakerzy, którzy są przestępcami, a ci przynajmniej na razie zachowują się, jakby testowali odporność systemów - wyjaśnił wiceminister cyfryzacji. Zauważył, że hakerzy korespondują z jednym z polskich dziennikarzy tworzących portal Zaufana Trzecia Strona.

Właśnie za pośrednictwem Zaufanej Trzeciej Strony cyberprzestępcy stojący za wyciekiem danych z MyDr zapowiedzieli „coś większego”. Myślę, że może to jest blef - stwierdził rozmówca Piotra Salaka.

Duże nadzieje w „Cyber Piątce”

Michał Gramatyka pokłada duże nadzieje w „Cyber Piątce” (potocznie nazywanej „cyfrową piątką”), czyli pakiecie pięciu kluczowych zmian legislacyjnych zaprezentowanych pod koniec sierpnia przez Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt powstał jako bezpośrednia reakcja rządu wyciek danych z MyDr.

Głównym celem nowych przepisów jest radykalne zaostrzenie zasad ochrony danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem danych medycznych) oraz zmuszenie firm komercyjnych do wzięcia pełnej odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo. Dziurawy jest system firmy, z której te dane wykradziono. Nie ma chyba na świecie firmy, która nie padłaby ofiarą cyberataku - mówił wiceminister cyfryzacji w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

W cyfrowej piątce znajdą się rozwiązania, które będą zmuszały takie firmy, jak np. MyDr, czyli firmy, które koncentrują dane powyżej 100 tys. Polek i Polaków, do zachowania takich norm bezpieczeństwa, jakie są przewidziane w dyrektywie NIS2 - ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - dodał polityk.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.