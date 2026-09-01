Rząd straci poparcie klasy średniej? Zapytamy Joannę Muchę

Z Joanną Muchą porozmawiamy także o nowym roku szkolnym i sytuacji nauczycieli, którzy domagają się podwyżek i nie wykluczają strajku. Czy rząd ma jeszcze przestrzeń na spełnienie ich postulatów? Zapytamy również o edukację zdrowotną, brak w niej komponentu edukacji seksualnej oraz obowiązujący od dziś zakaz używania smartfonów w szkołach.
W rozmowie pojawią się także tematy polityczne: przyszłość Szymona Hołowni, kondycja koalicji rządzącej i możliwy układ sił przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Czy partie tworzące rząd powinny wystartować z jednej listy? Czy w centrum sceny politycznej jest jeszcze miejsce na nową formację?
Joanna Mucha odniesie się również do kandydatury Macieja Berka do TK, sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz sprawy Zondacrypto. Zapytamy także o o sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim po tymczasowym aresztowaniu prezesa organizacji Radosława Piesiewicza.
Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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