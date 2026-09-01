Rząd straci poparcie klasy średniej? Zapytamy Joannę Muchę

RMF24

Czy rząd straci poparcie klasy średniej? Czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu? Czy minister Maciej Berek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? M.in. o to Joanna Górska zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Joannę Muchę, posłankę niezrzeszoną, byłą wiceminister edukacji narodowej. Zapraszamy!

Z Joanną Muchą porozmawiamy także o nowym roku szkolnym i sytuacji nauczycieli, którzy domagają się podwyżek i nie wykluczają strajku. Czy rząd ma jeszcze przestrzeń na spełnienie ich postulatów? Zapytamy również o edukację zdrowotną, brak w niej komponentu edukacji seksualnej oraz obowiązujący od dziś zakaz używania smartfonów w szkołach.

W rozmowie pojawią się także tematy polityczne: przyszłość Szymona Hołowni, kondycja koalicji rządzącej i możliwy układ sił przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Czy partie tworzące rząd powinny wystartować z jednej listy? Czy w centrum sceny politycznej jest jeszcze miejsce na nową formację?

Joanna Mucha odniesie się również do kandydatury Macieja Berka do TK, sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz sprawy Zondacrypto. Zapytamy także o o sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim po tymczasowym aresztowaniu prezesa organizacji Radosława Piesiewicza.

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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