Areszt szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sąd zwleka z uzasadnieniem

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Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące w związku z głośnym śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód odroczył jednak sporządzenie uzasadnienia decyzji o areszcie, co uniemożliwia obronie złożenie zażalenia.

Sąd odracza uzasadnienie – obrona bez możliwości zażalenia

W miniony weekend Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym działalności giełdy kryptowalut Zondacrypto. Jak poinformował jeden z obrońców Piesiewicza, mecenas Jędrzej Kupczyński, sąd odroczył sporządzenie uzasadnienia decyzji o siedem dni. Oznacza to, że na razie pełnomocnicy nie mogą złożyć zażalenia na tymczasowe aresztowanie swojego klienta.

Od strony technicznej jesteśmy w tej chwili nieco zablokowani, bo Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, który zdecydował o aresztowaniu, odroczył sporządzenie uzasadnienia tego postanowienia na okres siedmiu dni – wyjaśnił adwokat. Dopiero po upływie tego czasu stronom zostanie doręczone postanowienie wraz z uzasadnieniem, co otworzy drogę do wniesienia zażalenia.

Zarzuty: płatna protekcja i działania na szkodę wierzycieli

Radosław Piesiewicz został zatrzymany w czwartek w Warszawie, a następnie przewieziony do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszał poważne zarzuty. Prokuratura twierdzi, że w 2025 roku szef PKOl powoływał się na swoje wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), które miały wynikać ze znajomości z byłym premierem. W zamian za korzyść majątkową – luksusowy zegarek o wartości blisko 170 tys. zł – miał podjąć się załatwienia sprawy dla szefa Zondacrypto, Przemysława Krala. Chodziło o postępowanie UOKiK dotyczące tej giełdy kryptowalut.

Drugie przestępstwo, o które podejrzewany jest Piesiewicz, dotyczy zaspokajania wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych. Według prokuratury, w kwietniu bieżącego roku, gdy Zondacrypto zmagała się z problemami finansowymi, prezes PKOl miał nakłaniać członka zarządu spółki BB Trade Estonia OU (operatora serwisu zondacrypto.com) do wypłaty środków – 195 tys. zł i 100 tys. euro – z pominięciem innych wierzycieli.

Piesiewicz nie przyznaje się do winy

Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław Piesiewicz nie przyznał się do winy. Straciłem 200 tys. euro, zapłaciłem za zegarek, do czego mam się przyznawać - mówił w piątek wieczorem, gdy był doprowadzany na posiedzenie aresztowe. Zapewnił, że udzielił śledczym wszystkich szczegółowych informacji, a ostatnie godziny określił jako „nic sympatycznego”. Piesiewicz stanowczo zaprzeczył, jakoby odzyskał pieniądze z Zondacrypto, jak sugeruje prokuratura. Zapowiedział, że w późniejszym czasie przedstawi bardziej szczegółowe wyjaśnienia.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia 2026 roku. Dotyczy ono podejrzenia oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Do tej pory do prokuratury wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia bieżącego roku śledztwo dotyczące Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka – założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Suszek zaginął w marcu 2022 roku i do dziś nie został odnaleziony. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Zondacrypto od października 2025 roku była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednak już w kwietniu 2026 roku Radosław Piesiewicz poinformował, że jeśli do końca miesiąca nie wpłynie kolejna transza środków, komitet zerwie umowę sponsorską. Ostatecznie 30 kwietnia podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby PKOl w Warszawie.