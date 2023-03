Szczęśliwy finał miała policyjna interwencja w jednym ze sklepów w Zakopanem, gdzie pomocy potrzebował starszy mężczyzna. Tatrzańscy policjanci zaopiekowali się seniorem, ustalili, jak się nazywa i gdzie mieszka, a następnie odwieźli do miejsca zamieszkania.

Zakopiańska policja pomogła seniorowi / KPP Zakopane /

Jak informuje zakopiańska policja, pomocy potrzebował starszy mężczyzna, który zdezorientowany tym, gdzie się znajduje, zwrócił na siebie uwagę personelu sklepu.

Ekspedienci wezwali tatrzańskich policjantów, którzy zaopiekowali się 79-letnim seniorem. Okazało się, że mający problemy ze zdrowiem mężczyzna, nie wiedział, jak ma wrócić do domu. Bezradny mężczyzna był zdezorientowany i wypowiadał się nielogicznie - relacjonuje Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem.

Jak podają mundurowi, "wszystko wskazywało na to, że ma problemy z pamięcią".

Policjanci zaopiekowali się nim, zapraszając go do ciepłego radiowozu. W międzyczasie ustalili jego dane osobowe, a następnie odwieźli do miejsca zamieszkania przekazując pod opiekę domownikom. Senior znalazł się blisko dwa kilometry od swojego domu - informuje zakopiańska policja.