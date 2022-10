We wtorek weszła w życie uchwała w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie Zakopanego. Oznacza to, że alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych w mieście pod Giewontem między godziną 23 a 6 rano. Zakaz ten nie obejmuje lokali serwujących napoje alkoholowe.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Uchwała została przyjęta we wrześniu przez zakopiańskich radnych i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Na mocy powyższej uchwały zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach 23- 6 będzie dotyczył głównie stacji benzynowych, ponieważ zdecydowana większość sklepów w Zakopanem i tak jest zamykana przed godz. 23.



Zakaz nie dotyczy jednak sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych w restauracjach, barach, punktach gastronomicznych oraz w innych lokalach serwujących alkohol do spożycia w miejscu sprzedaży.



"Zadaniem uchwały jest ograniczenie dostępności do alkoholu, zmniejszenie uciążliwości sklepów nocnych i całodobowych dla mieszkańców Zakopanego, ograniczenie ilości interwencji wobec zakłócania porządku publicznego, spoczynku nocnego, zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych" - uzasadnili pod uchwałą wprowadzone organicznie zakopiańscy radni.



Uchwała także ogranicza sprzedaż alkoholu w pobliżu miejsc chronionych, w tym szkół.