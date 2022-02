Wielkimi krokami zbliża się największe narciarskie wydarzenie dla dzieci - zawody o Puchar Misia Stramusia w Zakopanem. To świetna okazja do podsumowania zdobytych w sezonie umiejętności. Organizator Szkoła Narciarska Strama, która od 20 lat specjalizuje się w szkoleniu narciarskim dzieci, zaprasza narciarzy w kategorii klub (do 10 roku życia), w kategorii rekreacja (do 15 roku życia), oraz snowboardzistów (do 16 roku życia).

