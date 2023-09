3-letnia rysica urodzona w Tatrzańskim Parku Narodowym na troje młodych - poinformowali w mediach społecznościowych przyrodnicy.

Ryś / Shutterstock

Tylka, bo tak ma na imię ta samica jest rysiem euroazjatyckim. Jej matka przywędrowała na polską stronę Tatr ze Słowacji. "W zeszłym roku obserwowaliśmy Tylkę tylko z jednym młodym - w tym roku opiekuje się piękną gromadką!" - cieszą się pracownicy TPN. Swoją radością pochwalili się na profilu FB.

Zwierzęta uchwyciła zainstalowana w górach fotopułapka, dane z której trafiają do polsko-słowackiej bazy rysi.

Przyrodnicy przypominają, że rysica po ciąży trwającej nieco ponad 2 miesiące rodzi zwykle od 2 do 3 kociąt. Większe mioty są rzadkością. Młode początkowo są karmione mlekiem matki, która, intensywnie polując, wkrótce zaczyna dostarczać im stały pokarm. Kiedy rysie podrosną są doprowadzane przez matkę do upolowanej zdobyczy. Pozostaną z nią do przyszłorocznych, wiosennych godów.

Ryś potrzebuje do życia rozległych i trudnodostępnych obszarów leśnych. Źle reaguje na niepokojenie przez człowieka, dlatego tak ważne jest, aby nie wędrować po terenie TPN w nocy, kiedy zwierzęta te są aktywne.

W TPN występuje tylko do 12 osobników tego gatunku.