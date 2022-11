Zmarła 57-letnia kobieta ciężko poparzona w pożarze domu w Maruszynie na Podhalu. Strażacy wyciągnęli ją z płonącego domu, jednak lekarzom ze szpitala w Nowym Targu, do którego została przewieziona, nie udało się jej uratować.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałahicki, pożar wybuchł na parterze domu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną tragedii mogło być zaprószenie ognia.

Pożar w Maruszynie (gmina Szaflary) wybuchł w czwartek ok. godz. 16. Rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń przekazał, że jak udało się ustalić, w budynku przebywały dwie osoby - 51-letni mężczyzna oraz 57-letnia kobieta.

Po przebudzeniu się mężczyzna próbował gasić pożar i ratować swoją partnerkę, jednak z uwagi na ogień i ogromne zadymienie było to bardzo utrudnione. 51-latek zdążył wyskoczyć przez okno i wezwał pomoc - poinformował rzecznik.

Ogniem zajął się parter budynku mieszkalnego. Strażacy przybyli do gaszenia pożaru weszli do płonącego domu i wynieśli z niego nieprzytomną kobietę. Ofiara pożaru była reanimowana na miejscu przez strażaków, a później także w karetce pogotowia. Kobieta trafiła następnie do nowotarskiego szpitala, jednak jej obrażenia były na tyle rozległe, że lekarzom nie udało się uratować jej życia.

Dziś na miejscu tragedii przeprowadzone zostały czynności z udziałem prokuratora, policjantów z grupy dochodzeniowo-śledczej, technika kryminalistyki i biegłego z zakresu pożarnictwa. Wykonano oględziny, zabezpieczono ślady i sporządzono dokumentację fotograficzną. Jak ustalono podczas oględzin, pożar wybuchł w środku budynku w jednym z pokoi. W sprawie wypadku prokuratura wszczęła śledztwo.