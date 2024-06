Giewont w Kościelisku jest jedną z najlepszych restauracji w Polsce. Właśnie otrzymał gwiazdkę w prestiżowym Przewodniku Michelin.

Restauracja Giewont / matriały prasowe / Materiały prasowe





Giewont z Kościeliska to jedna z trzech polskich restauracji, które zostały wyróżnione gwiazdką Michelin. Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji: "Przemek Sieradzki jako szef kuchni uzyskuje wyjątkowy efekt - zrównoważone dania, wyróżniające się odważnymi smakami i znakomitym wyczuciem".

Pracowaliśmy na to wspólnie przez cztery lata. Porównujemy to do piłki nożnej - udało nam się osiągnąć Ligę Mistrzów na Podhalu - mówił Przemysław Sieradzki, szef kuchni w restauracji Giewont.



Chcemy dalej sprawiać, żeby nasi goście czuli się jak w domu, czuli się wyjątkowo, więc po prostu będziemy dalej podążać drogą, którą obraliśmy - tak o najbliższych planach mówi Łukasz Broda z Restauracji Giewont.



Za najlepsze restauracje w Polsce zostały uznane także Rozbrat 20 w Warszawie i Arco by Paco Pérez w Gdańsku.



Wśród polskich restauracji, które zachowały swoje wyróżnienia, są: Bottiglieria 1881 w Krakowie (2 gwiazdki), Muga w Poznaniu i NUTA w Warszawie (po 1 gwiazdce).



W tegorocznej edycji Przewodnika Michelin znalazły się rekomendacje dotyczące 77 restauracji w Polsce.