"Jak do mnie goście przyjadą, to niech do tego łóżka idą i niech tam robią co chcą, czy przyjedzie pan z panią czy koledzy czy koleżanki to już nie moja sprawa" - tak poradnik przygotowany przez organizacje Ordo Iuris dla przedsiębiorców komentuje jeden z zakopiańskich hotelarzy. W broszurce znalazł się między innymi zapis, że hotel może odmówić wynajmowania pokoi z łóżkami dwuosobowymi dla par, które nie są małżeństwami.

/ Shutterstock Ultrakonserwatywna organizacja Ordo Iuris wydała właśnie poradnik pod tytułem "Wolność słowa, sumienia i wyznania w miejscu pracy". Publikacja wywołała już mnóstwo komentarzy i kontrowersji w internecie. Cytat Restaurator udostępniający sale ślubne może odmówić najmu lokalu dla pary jednopłciowej chcącej zorganizować w nim swoje „wesele”, jeśli z uwagi na wyznawane wartości sprzeciwia się nadaniu małżeńskich przywilejów jednopłciowym konkubinatom - czytamy w poradniku Ordo Iuris W broszurce przeczytamy też m.in., że "księgarnia może odmówić dystrybucji książki zawierającej treści, których nie chce promować", "restaurator udostępniający sale ślubne może odmówić najmu lokalu dla pary jednopłciowej chcącej zorganizować w nim swoje wesele" a "hotel może odmówić wynajmowania pokoi z łóżkami dwuosobowymi dla par, które nie są małżeństwami". Pod Tatrami to się nie przyjmie Szefowa Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz mówi, że pod Tatrami się to nie przyjmie. Według zaleceń i broszurki, która wydała ta organizacja nie wiem z czym będziemy podróżować, może trzeba zalecić turystom, aby brali ze sobą świadectwo zawarcia związku małżeńskiego, oczywiście nie cywilnego tylko kościelnego - mówi naszemu reporterowi "z przymrużeniem oka"- Agata Wojtowicz. Jak do mnie goście przyjadą, to niech do tego łóżka idą i niech tam robią co chcą, czy przyjedzie pan z panią czy koledzy czy koleżanki to już nie moja sprawa - tak poradnik przygotowany przez organizacje Ordo Iuris dla przedsiębiorców komentuje jeden z zakopiańskich hotelarzy Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak poradnik wydany przez organizację Ordo Iuris komentują przedsiębiorcy z Zakopanego Zobacz również: Turyści prosili TOPR o transport śmigłowcem. Ostatecznie sami zeszli na dół

Miał zadać niemowlęciu ciosy śrubokrętem. Konkubent matki aresztowany

Narkotyki trzymali w łóżku i w piwnicy