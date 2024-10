Piątek jest pierwszym dniem dwudniowego jesiennego redyku, który kolejny raz odbywa się w Szczawnicy. To nawiązanie do starej góralskiej tradycji, która jest już coraz rzadziej kultywowana. Po pół roku wypasania się na halach owce wracają do swoich owczarni.

Jesienny redyk w Szczawnicy na zdj. z 2022 r. / Grzegorz Momot / PAP W sobotę ponad 1,5 tysiąca owiec z bacą, juhasami, psami pasterskimi i kapelą góralską przejdzie z Jaworek do Szczawnicy i przemaszeruje przez samo centrum uzdrowiska. Dziś na scenie pod kolejką na Palenicę będzie można posłuchać opowieści o życiu na bacówce i występów zespołów - nie tylko regionalnych. W sobotę na zakończenie imprezy zaplanowano koncert zespołu Enej i zabawę z DJ-em. Plakat zapowiadający redyk w Szczawnicy / Materiały prasowe Trasa tego redyku to ok. 20 km. Ja szedłem z owcami 100 km - mówił RMF FM baca Andrzej Majerski, który 8 lat temu wymyślił szczawnicki redyk. Majerski przyznaje, że obawia się, czy malownicza tradycja redyków w przyszłości nie zginie. Dopóki będę miał siłę, będę bacował i chciał, żeby to się dalej toczyło - zapewniał. Zobacz również: Redyk Jesienny w Szczawnicy