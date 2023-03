Sześć firm jest zainteresowanych przygotowaniem dokumentacji dla nowej drogi krajowej od Rabki-Zdroju do Chyżnego - poinformował krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Planowany odcinek będzie dwujezdniową trasą o długości ok. 35 km.

Trasa Rabka - Chyżne / GDDKiA Kraków /

Droga krajowa 7 to obecnie najpopularniejsza trasa na Słowację. Badanie pomiaru ruchu przeprowadzone w 2021 roku wykazało, że na niektórych odcinkach tej drogi między Rabką a Chyżnem każdej doby porusza się ponad 11 tys. pojazdów, w tym ponad 2 tys. ciężarówek. Na odcinku za Jabłonką, prowadzącym do granicy państwa, jest to prawie 4,5 tys. pojazdów, w tym ponad 1,6 tys. ciężarówek.

W przetargu na opracowanie "Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej" oferty złożyło sześć firm. Opiewają one na kwoty od nieco ponad 54 mln złotych do 87,9 mln złotych.

Na sfinansowanie dokumentacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała 52 mln 185 tysięcy 825 zł.

Opracowanie studium to kolejny etap prac przygotowawczych do budowy nowej krajowej "siódemki" od węzła Zabornia do granicy państwa ze Słowacją w Chyżnem.

Spośród dziewięć korytarzy przebiegu nowej drogi do dalszych prac rekomendowano cztery. Przyszły wykonawca dokumentacji będzie szczegółowo analizował te korytarze i sprawdzał możliwość m.in. poprowadzenia drogi po zachodniej stronie Chyżnego.

Finałem prac będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wybranie wariantu drogi, który stanie się podstawą do przygotowania projektu budowlanego.

DK7 na odcinku Rabka - Chyżne jest przygotowywana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.