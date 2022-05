W Krynicy-Zdroju w sobotę wielkie święto - oficjalnie otwarcie kolejki linowo-terenowej na Górą Parkową. Kolejka została gruntowanie zmodernizowana, remont trwał 2 lata. Mimo że kolejka jest czynna od maja, to w najbliższy weekend zaplanowano oficjalne otwarcie i wiele atrakcji.

Uroczyste otwarcie wyremontowanej kolejki na Górę Parkową / Jacek Skóra / RMF FM

Szanowne kuracjuszki, wielmożni panowie, witamy na szczycie Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju, na którą wywiózł nas wagonik z 1937 roku, a wywiózł nas w niezwykle piękne, urokliwe, eleganckie wnętrza w stylu art deco, w modernistycznym budynku górnej stacji kolejki, która również ma już prawie 85 lat - zachęca do odwiedzenia kolejki Joanna Chmielowska z Polskich Kolei Linowych.

Zobaczcie nagranie z przejazdu kolejki:

Przejazd kolejki na Parkową Górę Jacek Skóra / RMF FM

Historia kolejki sięga 1937 roku

Dla Polskich Kolei Linowych to ważny moment. Góra Parkowa to drugi w historii ośrodek należący do PKL, który powstał rok po wybudowaniu kolei linowej na Kasprowym Wierchu. Historia zatacza koło i dziś powracamy i nawiązujemy do najlepszych tradycji, otwierając ośrodek po modernizacji i stawiając na wspaniałą historię Góry Parkowej i Krynicy-Zdrój - powiedział prezes zarządu PKL Daniel Pitrus.

Jak zapowiadają władze spółki, w odnowionym ośrodku PKL turyści "przeniosą się w czasie poprzez multimedia i nowoczesną technologię".

Będą mogli w tle swojej podróży zarówno posłuchać audycji radiowych bazujących na wiadomościach z gazet z tamtych lat. Ale to nie wszystko, bo dla turystów odwiedzających ośrodek PKL Góra Parkowa unikatowym przeżyciem będzie podróż retro wagonem. Już w budynku dolnej stacji kolei na podróżnych czekają multimedialne atrakcje, by przenieść wszystkich w czasie za pomocą nowoczesnych technologii - czytamy w komunikacie PKL.