Zostawcie miłość w sercach, nie na łańcuchach! - apeluje do turystów Tatrzański Park Narodowy. W Tatrach ponownie zakochani zaczęli wieszać kłódki na łańcuchach, które mają ułatwić przejście niektórych szlaków i zdobycie szczytów.

Giewont / Shutterstock

Kłódki pojawiły się m.in. na szlaku na Giewont. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie pozostawiać takich pamiątek, bo może to być niebezpieczne.

Nie jest to ozdoba. Niektórym kłódki mogą przeszkadzać w chwytaniu łańcuchów. Dla nas to kolejny śmieć, który musimy usunąć - mówiła reporterowi RMF FM Maciejowi Pałahickiemu Danuta Wojciechowska z TPN. Wszystkie one muszą zostać usunięte przez służby terenowe - dodała.

Pozostawianie kłódek na górskich łańcuchach krytykują też użytkownicy mediów społecznościowych, którzy piszą, że to wyjątkowa bezmyślność.