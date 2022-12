Od 22 grudnia będą zapewnione bezpośrednie połączenia kolejowe do Zakopanego, m.in. z Trójmiasta, Warszawy i Krakowa. Modernizacja kolejowej zakopianki uwzględnia bezpośrednie zimowe i letnie połączenia pociągiem pod Tatry. Pasażerowie korzystają z coraz większej liczby dostępnych stacji i przystanków na trasie Kraków – Zakopane.

Zegar na dworcu PKP w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

Dojazd koleją będzie zapewniony do tymczasowej stacji w Zakopanem na Spyrkówce - podaje portal podhale24.pl.

Pociągi pojadą zmodernizowanymi torami między Skawiną a Suchą Beskidzką i Chabówką oraz na odcinkach Raba Wyżna - Nowy Targ i Szaflary - Biały Dunajec.

Inwestycje Polskich Linii Kolejowych obejmują przebudowę torów, sieci trakcyjnej i obiektów inżynieryjnych. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe zwiększają sprawność ruchu kolejowego i bezpieczeństwo podróżnych.

Większy komfort jazdy, dzięki większemu bezpieczeństwu

125 zmodernizowanych przejazdów na trasie Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa na kolei i drogach. Sygnalizatory i nowe zabezpieczenia dodatkowo ostrzegają kierowców i pieszych. Nowa nawierzchnia jezdni ułatwia ruch drogowy.



Prace na kolejowej zakopiance przewidziano do końca 2023 r. Szacowany czas jazdy z Krakowa do Zakopanego po zakończeniu inwestycji, wyniesie nieco ponad 2 godziny. Ważnym efektem inwestycji są zmodernizowane i nowe przystanki, ułatwiające dostęp do kolei.



Na modernizację kolejowej "zakopianki", w ramach projektu "Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto.