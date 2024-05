Seria pobić funkcjonariuszy służby więziennej przez osadzonych. Jak dowiedział się reporter RMF FM, w maju doszło do trzech incydentów, w których poszkodowanych zostało czworo mundurowych. Dwie osoby mają ciężkie obrażenia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do najpoważniejszego ataku doszło w zakładzie karnym w Czarnem na Pomorzu. Podczas wyprowadzania więźniów na spacer oddziałowy zwrócił uwagę osadzonemu na nieprawidłowy strój. To wywołało agresję mężczyzny. Brutalnie pobił funkcjonariusza do nieprzytomności, powodując liczne złamania twarzoczaszki, oczodołu i nosa.

Z kolei w Grójcu osadzony w celi podczas rozmowy pobił dowódcę zmiany. Uderzył go w twarz, a gdy upadł - kopał w głowę. Dowódcy próbowała pomóc funkcjonariuszka - także została pobita. Ma uraz barku i głowy, dowódca - złamania kości twarzy.

Natomiast w Koronowie w Kujawsko-Pomorskiem osadzony pobił oddziałowego w dyżurce podczas kontroli osobistej. Funkcjonariusz ma stłuczony nos.

Wszystkie te przypadki są wyjaśniane przez dyrektorów jednostek penitencjarnych.