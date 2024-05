Prywatnie selekcjoner jest miłośnikiem golfa, jednak taki sposób przedstawienia kadry wzbudził duże kontrowersje w środowisku dziennikarskim.

Życie lubi niespodzianki. Czasami trzeba mieć trochę luzu. Zresztą tak naprawdę to nie było ogłoszenie, bo ono nastąpiło na oficjalnej stronie PZPN. Tutaj tylko przeczytałem nazwiska, żeby ci ludzie, którzy byli obecni na konferencji (dotyczącej golfa - red.), również się o tym dowiedzieli - bronił się Probierz.

Docelowo kadra na turniej w Niemczech zostanie uszczuplona do 26 nazwisk - najpóźniej do 7 czerwca, gdy mija termin zgłaszania ostatecznej listy do UEFA.

Zgrupowanie przed Euro 2024 oficjalnie rozpocznie się w niedzielę. Podczas przygotowań podopieczni Probierza rozegrają w Warszawie dwa towarzyskie spotkania - 7 czerwca z Ukrainą i trzy dni później z Turcją.

Dzień po potyczce z Turkami odlecą do Niemiec i tego samego dnia wieczorem zameldują się w swojej turniejowej bazie w Hanowerze.

Biało-Czerwoni udział w ME rozpoczną w niedzielę 16 czerwca od meczu z Holandią w Hamburgu (godz. 15), pięć dni później zagrają z Austriakami w Berlinie, a 25 czerwca - z Francją w Dortmundzie (oba o godz. 18).