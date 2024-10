Jelenie coraz częściej odwiedzają centrum Zakopanego. W czwartek po Krupówkach i z asystą policji spacerował okazały przedstawiciel tego gatunku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przechadzający się Krupówkami jeleń był bardzo spokojny, zachowywał się dosłownie tak, jakby dobrze znał to miejsce. Nie przeszkadzali mu nawet obecni tam ludzie.

To kolejne już takie zdarzenie z udziałem tych zwierząt

Pod koniec września w centrum Zakopanego doszło z kolei do spektakularnej walki dwóch dorodnych jeleni. Według przyrodników, taki spektakl jest rzadkością, nawet w terenach leśnych.

Do walki dwóch jeleni doszło na ul. Jagiellońskiej, między Górną a Dolną Równią Krupową, niedaleko urzędu miasta - przekazał RMF FM Radosław Tylecki, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Nie było zgłoszenia, by któryś z tych samców odniósł rany i musiał tam przyjeżdżać weterynarz - dodał policjant.

Instagram Post

Jelenie schodzą do miasta wabione przez ludzi

Zdarzenie z dwoma jeleniami walczącymi na środku ulicy w Zakopanem zaniepokoiło jednak wiele osób. Wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba w rozmowie z RMF FM podkreślił, że można się było tego spodziewać, bo jelenie w mieście pojawiają się od 20 lat i ich wywiezienie czy odstrzelenie, co sugeruje wiele osób, niewiele da.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba

Jak powiedział w RMF24 wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba, takie zejścia zwierząt do miasta są często spowodowane przez ludzi. Jego zdaniem, ludzie sami stwarzają taki problem, bo nie potrafią posprzątać i zrobić porządku w mieście.

Kosze na śmieci pootwierane, gospodarka śmieciowa prowadzona nie tak, jakbyśmy oczekiwali. Po prostu skala i liczba ludzi, jaka odwiedza niektóre rejony jest tak duża, że nie podąża za tym system. A jeżeli nie podąża system, no to znaczy, że jest jakaś baza żerowa dla zwierząt. One są sprytne, bardzo szybko się uczą i często jest tak, że ten problem sami stwarzamy. One przestały się nas bać i wszystko jest dobrze do pewnego momentu, do momentu, kiedy te jelenie nie będą korzystały z resztek pokarmu i nie będą zachęcane do tego, nie będą dokarmiane – stwierdził Filip Zięba.

Jak zaznaczył, najgorsze co może być, to stałe bodźcowanie tych zwierząt.

Czyli karmienie ich z ręki, no to jest już mega nieodpowiedzialne, ustawianie dzieci do zdjęć. No ta granica fajnie, jak nie jest przekraczana i możemy razem funkcjonować, ale w momencie, kiedy ta granica zostaje przekroczona, to może być już niebezpiecznie – dodał wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.