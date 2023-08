Dolnośląscy policjanci wspólnie z kolegami z Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali trzy miejsca produkcji narkotyków. Funkcjonariusze do sprawy zatrzymali dwie osoby oraz zabezpieczyli około 150 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.

/ CBŚP /

Jak poinformowano z komunikacie, policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową wspólnie z funkcjonariuszami bydgoskiego CBŚP i policjantami z Wołowa, przeprowadzili skoordynowane działania wymierzone w przestępczość narkotykową w powiecie wołowskim na Dolnym Śląsku.

"Na podstawie wnikliwie prowadzonych sprawdzeń i obserwacji mundurowi wytypowali posesję, gdzie miała odbywać się produkcja syntetycznych narkotyków" - wyjaśnił rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji Łukasz Dutkowiak.

Funkcjonariusze w wytypowanym gospodarstwie rolnym znaleźli kompletną linię produkcyjną służącą do wytwarzania klefedronu oraz 27,5 litra płynnego klefedronu i 40 kg skrystalizowanego mefedronu. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, które zajmowały się produkcją narkotyków.

"Oprócz narkotyków do policyjnego depozytu trafiły urządzenia służące do ich produkcji, m.in. mieszadła magnetyczne, szkła laboratoryjne, a także niezbędne do produkcji środków odurzających prekursory" - wyliczył policjant.

Na terenie następnej prywatnej posesji funkcjonariusze zlikwidowali kolejne laboratorium syntetycznych narkotyków. Tam mundurowi zabezpieczyli 40 kg klefedronu, kilka pojemników z krystalizującym się klefedronem i kilogram zapakowanej hermetycznie amfetaminy.

W ręce policjantów wpadł także specjalistyczny sprzęt oraz substancje chemiczne służące do produkcji amfetaminy, m.in.: P2NP, toluen, metyloaminy, kwasy i 20 kilogramów kofeiny.

/ CBŚP /

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz poinformowała, że trzecie miejsce związane z przestępczością narkotykową znajdowało się w bloku, gdzie w wynajętym mieszkaniu krystalizował się klefedron i wytrącał siarczan amfetaminy.

"Tam policjanci zabezpieczyli 6 kg amfetaminy, 8 kg heksenu, kilogram marihuany i 6 kg klefedronu.

"Narkotyki były już popakowane w torebki dilerskie i przygotowane do sprzedaży" - podkreśliła policjantka. "W kolejnych pomieszczeniach mieszkania znajdowały się różnego rodzaju pojemniki z amfetaminą i mefedronem, które przekazano do Laboratorium Kryminalistycznego w celu dalszych badań. W mieszkaniu znajdowały się także sprzęty niezbędne w laboratorium oraz substancje chemiczne, m.in. chlorek rtęci, kwas siarkowy i solny oraz 25 kilogramów kofeiny" - przekazała rzeczniczka CBŚP.

W sumie podczas tych akcji policjanci przejęli około 150 kg różnego rodzaju narkotyków oraz sprzęt, urządzenia i substancje chemiczne niezbędne do produkcji narkotyków i ponad 71 tysięcy złotych w różnej walucie.

Zatrzymane w tej sprawie osoby usłyszały zarzuty produkcji środków psychotropowych w znacznych ilościach. Podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące.