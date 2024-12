Na skrzyżowaniu ulic Fieldorfa, Kosmonautów i 11 Listopada we Wrocławiu tramwaj linii nr 10 zderzył się z autobusem linii nr 7. Cztery osoby zostały ranne. W kierunku ul. 11 Listopada ruch był zablokowany do godz. ok. 21.

/ Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Facebook Cztery osoby zostały lekko ranne w wypadku, do którego doszło we wtorek wieczorem we Wrocławiu. To pasażerowie tramwaju. Zostali przebadani przez ratowników medycznych. Trwają czynności mające na celu przywrócenie ruchu na skrzyżowaniu ulic Fieldorfa, Kosmonautów i 11 Listopada. Tramwaj wypadł z szyn, teraz jest stawiany na tory z powrotem. Ruch ma być przywrócony ok. godz. 21. Jeśli chodzi o poszkodowanych - nie ma zagrożenia życia, są lekko ranni - mówił RMF FM przed godz. 20 kom. Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji. Dodał, że obaj kierujący - kierowca autobusu linii nr 7 oraz motorniczy tramwaju linii nr 10 - byli trzeźwi.