Od soboty 24 czerwca we Wrocławiu rozpoczynają się prace związane z wymianą wysłużonego ciepłociągu pod jezdnią w ul. Kazimierza Wielkiego. Jak podaje firma Fortum, inwestycja potrwa do końca wakacji. W związku z nią konieczna jest duża reorganizacja ruchu samochodów w centrum miasta.

/ Fortum / Materiały prasowe

Utrudnienia pojawią się od soboty na dwóch odcinkach ul. Kazimierza Wielkiego. Chodzi o fragmenty od św. Mikołaja do Krupniczej oraz od ul. Zamkowej do Wierzbowej. Będzie można jeździć tylko jedną jezdnią w obu kierunkach. To będzie pierwszy etap prac, który potrwa do końca lipca.

/ Fortum / Materiały prasowe

Z tego powodu planowane jest wprowadzenie zmiany trasy linii autobusowych K oraz nocnych 243, 245, 247, 248, 253 i 257. Ruch pieszych, rowerów i tramwajów będzie odbywać się bez zmian.

W drugim etapie prac - od ulicy Krupniczej do Zamkowej - roboty przewidziano do końca wakacji.

Konieczna wymiana

Sieć ciepłownicza w tym rejonie służyła wrocławianom przez ostatnich 60 lat. Czas ją wymienić, w przeciwnym wypadku zimą groziłyby nam awarie i przerwy w dostawie ciepła - podkreśla Fortum. Wykonanie tych prac jest konieczne, abyśmy zimą mieli ciepło - dodaje. Do przebudowywanego, ponad kilometrowego odcinka sieci przynależy 115 węzłów ciepłowniczych - to nie tylko bloki mieszkalne, ale również mali i średni przedsiębiorcy działający w rejonie Starego Miasta, hotele, restauracje i instytucje pożytku publicznego - napisano w komuniście prasowym.

Wartość inwestycji to ponad 20 mln zł.