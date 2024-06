99,86 proc. możliwych punktów - dokładnie tyle zdobyli studenci z Koła Naukowego Aerospace Politechniki Wrocławskiej podczas międzynarodowych zawodów CanSat Competition w USA. To nie koniec sukcesów. Wrocławska ekipa z Koła Naukowego Robotyków KoNaR też trafiła na podium.

Wrocławscy studenci najlepsi (fot. PWr Aerospace) / Politechnika Wrocławska / Materiały prasowe

W finale amerykańskich zawodów sond kosmicznych CanSat Competition wystartowały 33 zespoły z całego świata, ale to studenci z PWr Aerospace zajęli pierwsze, a zespół Koła Naukowego Robotyków KoNaR - trzecie miejsce.



Zadaniem konkursowym było stworzenie sondy, która została wyniesiona na pokładzie rakiety na wysokość ok. 750 metrów, po czym musiała opaść na ziemię, zbierając przy tym dane telemetryczne i uruchamiając sygnał dźwiękowy przy lądowaniu.



99,86 proc. możliwych punktów

Zdobyliśmy aż 99,86 proc. punktów! Jesteśmy ogromnie szczęśliwi i dumni z naszego wyniku. Wszystkie trudne chwile, poświęcenie i zarwane noce teraz przyniosły nam niesamowitą satysfakcję. Dziękujemy wszystkim za wsparcie - relacjonują członkowie PWr Aerospace.



Test kurzego jajka

W trakcie finałów uczestnicy musieli m.in. zmierzyć prędkość przy pomocy rurki Pitota, która jest wykorzystywana do pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego, co pozwala m.in. obliczyć prędkość samolotu. Kolejne zadanie polegało na ochronie delikatnego ładunku - kurzego jajka. Musiało ono wytrzymać powstające w trakcie startu i lądowania przeciążenia. Oprócz tego sonda miała przetrwać całą misję, czyli po wylądowaniu być gotowa do ponownego włożenia do rakiety i wystrzelenia.

Podium zdominowane przez polskich studentów

Trzecie miejsce w konkursie zajął zespół Koła Naukowego Robotyków KoNaR. Ich sonda też wykonała całą misję. Wrocławscy studenci byli jedną z nielicznych drużyn, których konstrukcja bezpiecznie wylądowała na spadochronie.



Na pokładzie minisatelity znalazły się dwie kamery, które na bieżąco monitorowały cały lot, a nasz autorski system stabilizacji obrazu dał fenomenalne wyniki - opowiadają członkowie koła naukowego.

Konkurs organizowany przez Amerykańskie Towarzystwo Astronautyczne trwał od 6 do 9 czerwca w Monterey w Wirginii. Studenci z PWr Aerospace wystartowali w konkursie już po raz piąty. W 2022 roku zajęli drugie miejsce, w 2023 roku - czwarte.