Do 31 marca do godz. 15 przedłużony został I etap rekrutacji do wrocławskich przedszkoli. Taka decyzja to odpowiedź na sygnały od rodziców.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM Jak podał wrocławski urząd miasta, do tej pory zgłoszono już ponad 4 tys. wniosków na ponad 6,5 tys. przygotowanych miejsc w przedszkolach. Termin aplikacji został wydłużony po informacjach od rodziców o problemach z dokończeniem rejestracji wniosku w elektronicznym systemie rekrutacji. Rodzice mogą składać wnioski nie tylko drogą elektroniczną, ale również osobiście - w przedszkolu pierwszego wyboru. Więcej informacji o rekrutacji do wrocławskich przedszkoli można znaleźć tutaj. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.