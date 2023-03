Na 14 marca (wtorek) zaplanowano start rekrutacji do poznańskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Rodzice będą mieli dwa tygodnie na złożenie odpowiednich wniosków.

/ Urząd Miasta Poznania / Materiały prasowe

Rodzic chcący zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej musi najpierw wypełnić odpowiedni wniosek. Druk można pobrać w każdej placówce lub wypełnić go za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie urzędu miasta. Wydrukowany i podpisany dokument można zanieść do wybranej placówki.

W rekrutacji na nowy rok szkolny, tak jak w latach poprzednich, rodzic może wskazać 5 placówek. Na wniosku o przyjęcie malucha szereguje przedszkola - od najbardziej do najmniej preferowanych. Dokumenty należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru - informują poznańscy urzędnicy.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe. Do pierwszych zalicza się: pochodzenie z rodziny wielodzietnej, wychowywanie przez samotnego rodzica, zmaganie się z niepełnosprawnością, niepełnosprawność u rodziców lub rodzeństwa albo wychowywanie się w rodzinie zastępczej. Za każde z wymienionych można otrzymać 50 pkt.

Dodatkowe punkty otrzyma kandydat, którego rodzice lub opiekunowie pracują (10 pkt), rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Poznaniu (do 16 pkt), którego rodzeństwo w roku szkolnym, na jaki prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej placówki (12 pkt). Znaczenie ma również fakt, czy rodzic wskazał dane przedszkole jako pierwszej preferencji (5 pkt.), drugiej (4 pkt.), trzeciej (3 pkt.), czwartej (2 pkt.) czy piątej (1 pkt.). Istotne podczas rekrutacji są także obowiązkowe szczepienia dziecka. Przysługuje za to dodatkowe 5 pkt (kryterium to spełniają także maluchy, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych) - informują urzędnicy.

Na dzieci czekać będzie łącznie 3 650 miejsc w 118 przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań. Do tego dochodzi ok. 650 miejsc w placówkach publicznych prowadzonych przez inny organ oraz ok. 170 miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli trwa do 27 marca. W tym czasie rodzice muszą złożyć odpowiednie wnioski do wybranych placówek. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych zaplanowano na 14 kwietnia.

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnej placówki, rodzic otrzyma dla niego imienne skierowanie do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ, które dysponuje wolnymi miejscami - wyjaśniają urzędnicy.