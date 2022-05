"Widzimy naszą przyszłość jako członkowie europejskiej rodziny" - powiedział mer Kijowa Witalij Kliczko zwracając się do uczestników Samorządowego Okrągłego Stołu, który odbywa się dzisiaj we Wrocławiu. Biorą w nim udział samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rządu oraz osoby ze świata biznesu i nauki.

Widzimy naszą przyszłość jako członkowie europejskiej rodziny - podkreślał mer Kijowa Witalij Kliczko zwracając się w poniedziałek do uczestników Samorządowego Okrągłego Stołu, który zebrał się we Wrocławiu. Tak samo jak Polska. Jesteście dla nas dobrym przykładem – dodał.

W poniedziałek we wrocławskiej Hali Stulecia trwa Samorządowy Okrągły Stół, w którym uczestniczą samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rządu oraz osoby ze świata biznesu i nauki. Celem wydarzenia jest wypracowanie rekomendacji dla strony rządzącej związanych z funkcjonowaniem polskich miast po przyjęciu ponad trzech milionów obywateli z Ukrainy.

Specjalne wideo w związku z wydarzeniem przygotował dla uczestników obrad mer Kijowa, Witalij Kliczko.

Podziękował w nim za pomoc okazaną do tej pory Ukrainie. Za opiekę nad uchodźcami, za przekazanie broni defensywnej, która jest nam teraz tak potrzebna do obrony naszej ojczyzny. Obrony naszych rodzin, dzieci, do obrony naszej przyszłości – mówił. Widzimy również teraz, kto jest prawdziwym przyjacielem, przyjacielem naszego kraju. Nigdy nie zapomnimy okazanej nam przez Was pomocy" – zaznaczył mer stolicy Ukrainy.

Jak mówił, Ukraina wciąż walczy i nikt nie wie jak długo jeszcze potrwa ta bezsensowna wojna. Witalij Kliczko wyraził też nadzieję, że gdy znów nastanie pokój w Ukrainie, wszyscy będziemy mogli spotkać się w Kijowie.