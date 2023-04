13,5 mln turystów odwiedziło w ubiegłym roku Dolny Śląsk – wynika z danych przedstawionych przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. Największym powodzeniem cieszyły się Wrocław, Karkonoski Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych i Zamek Książ.

Panorama Wrocławia / Shutterstock

Wyniki badań ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku zaprezentowano podczas konferencji prasowej poprzedzającej imprezę otwierającą tegoroczny sezon turystyczny w regionie, która odbędzie się w Hali Stulecia we Wrocławiu w dniach 22-23 kwietnia. W tym roku na otwarcie sezonu przygotowano imprezę wystawienniczą, na które swoje oferty zaprezentuje blisko 80 instytucji i organizacji.

Chcemy rozpocząć sezon turystyczny we Wrocławiu, ponieważ to miasto jest ogromnym magnesem dla turystów. Podczas imprezy będzie można zobaczyć w przestrzeniach wpisanej na listę UNESCO Hali Stulecia atrakcje turystyczne regionu w pigułce - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej członek zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztof Maj.

We wtorek przedstawiono również badania ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku.

Według opracowania przygotowanego przez Dolnośląską Organizację Turystyczną w ubiegłym roku region odwiedziło 13,5 mln turystów, z tego co trzeci odwiedzający Dolny Śląsk przyjechał tu na jeden dzień. To wzrost o 140 proc. w stosunku do roku 2021.

20 proc. wszystkich turystów zwiedzających województwo dolnośląskie to goście z zagranicy. W tym zdecydowanie dominują Niemcy, na drugim miejscu plasują się Czesi, a na trzecim obywatele Wielkiej Brytanii.

Największą popularnością (poza Wrocławiem) cieszyły się w ubiegłym roku Karkonoski Park Narodowy, który odwiedziło 2,4 mln turystów. Drugie miejsce przypadło Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z frekwencją przekraczającą 1,3 mln turystów. Trzecią najpopularniejszą dolnośląską atrakcją turystyczną był Zamek Książ w Wałbrzychu, który w 2022 r. zwiedziło ponad 470 tys. osób.

We Wrocławiu najwięcej biletów - 2 mln - sprzedano do aquaparku. Wrocławskie zoo w ubiegłym roku odwiedziło ponad 1,7 mln osób, a Muzeum Narodowe we Wrocławiu 580 tys. Dużą popularnością cieszyło się też Hydropolis, które w ubiegłym roku przyjęło ponad 400 tys. zwiedzających.

Według danych Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej do Wrocławia w ubiegłym roku przyjechało ponad 2,2 mln turystów.