Celnicy z lotniska w Alghero na Sardynii przekazali 300 kilogramów piasku, kamyków i muszelek z plaż Sardynii, zabranych przez turystów. Dzięki akcji celników wszystkie skarby natury wrócą tam, skąd zostały skradzione. Przed sezonem letnim władze Sardynii przypominają, że wywóz takich "pamiątek" jest na włoskiej wyspie surowo karany.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Służby lotniskowe oddały dyrekcji regionalnego parku naturalnego dziesiątki wypełnionych piaskiem i muszlami toreb, worków i plastikowych butelek wraz z dokumentacją konfiskat, dokonanych podczas kontroli bagaży podróżnych w 2021 i 2022 roku.



To jedna z inicjatyw pod hasłem "Sardynię zabierz ze sobą w sercu", której celem jest wyjaśnianie turystom z całego świata, że zabieranie wszelkiego naturalnego materiału z plaż uważane jest tam za kradzież.



Kampanie informacyjne są prowadzone między innymi na lotniskach w Alghero, Olbii i Cagliari, gdzie zaraz po przyjeździe turyści dowiadują się, jakie zakazy obowiązują na plażach. W pełni sezonu turystycznego na Sardynii zjawisko rabowania skarbów natury osiąga co roku rekordowe rozmiary, a celnicy konfiskują ich setki kilogramów.



Morskie znaleziska wracają zawsze tam, skąd zostały zabrane przez turystów. Dokładne miejsce ustalane jest w chwili konfiskaty.



Przed tegorocznym sezonem letnim przypomniano, że na mocy przepisów wprowadzonych przez władze regionalne w 2017 roku każdy, kto zabiera, posiada lub sprzedaje nawet niewielką ilość piasku, kamyków i muszelek podlega grzywnie od 500 do 3 tysięcy euro.