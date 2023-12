Nieprzetarte szlaki, kilkanaście z nich zamkniętych oraz trudne warunki do turystyki górskiej panują w górnych partiach Karkonoszy. Pokrywa śnieżna na Śnieżce przekracza metr. wieje też silny wiatr z kierunków zachodnich.

/ Shutterstock

Karkonoska Grupa GOPR informuje, że w sobotę w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura wynosi od -4 st. C rano, do 0 st.C w ciągu dnia.





„Wiatr z kierunków zachodnich, silny. Zachmurzenie duże, widzialność bardzo dobra. Pokrywa śnieżna od 55 cm do 115 cm na Śnieżce, miejscami w zaspach do 2 m. Szlaki częściowo nieprzetarte, w wywianych miejscach lód - miejscami ślisko” - napisano w komunikacie.



Zagrożenie lawinowe występuje głównie w żlebach kotłów polodowcowych oraz na niektórych stromych stokach powyżej górnej granicy lasu. W tych miejscach zostały wcześniej odłożone przez wiatr zwiększone ilości śniegu tworzące swoiste pułapki.





Jak podano, wiatr zachodni wieje z prędkością do 10 m/sek. Temperatura powietrza w szczytowych partiach Karkonoszy -3/4 ⁰C . W ciągu dnia prognozowane niewielkie przejaśnienia bez opadów. Stopień zagrożenia lawinowego pierwszy pozostaje bez zmian.





„Warunki na szlakach turystycznych są trudne, spadek temperatury zmrozi warstwy wierzchnie, twardo. Szlaki częściowo nieprzetarte, w miejscach wywianych ślisko !!! Zaleca się używania raczków” - podano w ostrzeżeniu.



Zamkniętych jest kilkanaście szlaków w szczytowej części gór m.in. szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki (od remontowanego schroniska Nad Łomniczką do Domu Śląskiego); szlak żółty przez Biały Jar, od schroniska Strzecha Akademicka do skrzyżowania ze szlakiem czarnym (Śląską Drogą); szlak niebieski Droga Jubileuszowa od Zakosów do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym ze Śnieżki, na Zakosach obowiązuje ruch w dwóch kierunkach; szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia - obejście zimowe szlaku prowadzi drogą od Domku Myśliwskiego do schroniska Strzecha Akademicka.