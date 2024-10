Jakuszyce, Cieplice Śląskie-Zdrój, Karpacz, Kowary i Mysłakowice. Już jutro żółto-niebieska ekipa zawita w okolice Jeleniej Góry. To już trzecia odsłona specjalnej edycji Twojego fajnego miasta w RMF FM. Podczas akcji zachęcamy Was, by odwiedzić ten zakątek Polski i przekonać się, że wrześniowa powódź nie wszędzie dotarła. Mieszkańcy Dolnego Śląska serdecznie zapraszają turystów!

Na zdjęciu Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie, Karkonoski Park Narodowy, Wodospad Szklarki / Joanna Gajcy / East News

Twoje fajne miasto w RMF FM na Dolnym Śląsku. "Wszystko tu jest złote" W ramach specjalnej edycji Twojego fajnego miasta chcemy pokazać Wam, że wrześniowa powódź nie dotknęła całego Dolnego Śląska, a ten piękny region cały czas czeka na turystów. Każdy gość jest tam dziś na wagę złota, bo po powodzi bez turystów powrót do normalności na Dolnym Śląsku będzie trwał jeszcze dłużej. Odwiedzając południowo-zachodnią Polskę, pomagacie jej mieszkańcom. Dla miejscowości uzdrowiskowych turystyka jest głównym źródłem dochodu. Bez ludzi znajdujące się tam hotele, restauratorzy i właściciele atrakcji nie utrzymają się - a ten region bardzo potrzebuje finansowego wsparcia. W poprzednie soboty października nasza żółto-niebieska ekipa odwiedziła już Kudowę-Zdrój, Duszniki -Zdrój, Lądek-Zdrój, Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki i Głuszyce. W najbliższą czas na okolice Jeleniej Góry. Sprawdź, gdzie dokładnie będziemy? Dziennikarze RMF FM ponownie ruszają na szlak dolnośląskich atrakcji / Grafika RMF FM Z myślą o powodzianach i ich pracodawcach dziennikarze RMF FM w sobotę ponownie wyruszą na Dolny Śląsk. W ramach specjalnej edycji Twojego fajnego miasta w RMF FM odwiedzą między Jakuszyce, które są najwyżej położoną dzielnicą Szklarskiej Poręby, oddaloną od centrum o kilka kilometrów. Leżąca u podnóża gór miejscowość jest świetną bazą wypadową dla pieszych wędrówek, wycieczek rowerowych, a jednocześnie centrum biegowym zarówno latem, jak i zimą. Odwiedzimy też Cieplice Śląskie-Zdrój. To najstarsze uzdrowisko w Polsce, założone w 1281 roku. Według legendy lecznicze źródła miał odkryć książę Bolesław Wysoki podczas polowania w czasie pogoni za jeleniem. Następnie udamy się do Karpacza, gdzie znajduje się Letni Tor Saneczkowy Kolorowa. W Kowarach zwiedzimy Muzeum sentymentów, które przeniesie nas w czasy PRL-u. Pora obiadowa to będzie najlepszy czas, żeby udać się do Mysłakowic, gdzie zajrzymy do Siedliska Pstrąga. Mamy nadzieję, że specjalne wydania Twojego fajnego miasta w RMF FM zachęcą Was do odkrywania atrakcji Dolnego Śląska. Do zobaczenia na szlaku i usłyszenia w weekend w RMF FM! Śledźcie także nasze media społecznościowe. Tam relacje z naszej wizyty na Dolnym Śląsku. Zobacz również: Kolejne osoby z zarzutami o handel opioidami, m.in. fentanylem

