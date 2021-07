Szkoła Magii na Zamku Czocha jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół dla czarownic i czarodziejów w Europie. Przez wieki wykształciła kolejne pokolenia magów, a wśród nich m.in. Sędziwoja, nadwornego alchemika Zygmunta II, znakomitego maga Fausta czy samego Pana Twardowskiego. Mimo wieków historii i powagi, które otaczają samą szkołę, jej wrota są zawsze otwarte dla młodych adeptów magii, którzy są ciekawi otaczającego ich świata. A jaki moment na poznanie magicznej szkoły i jej mieszkańców, byłby lepszy niż Dni Magii, święto z okazji kolejnej rocznicy założenia szkoły, a także czas kiedy magia w okolicy zamku jest najpotężniejsza?

ZWIEDZANIE ZAMKU

Dni otwarte Szkoły Magii na Czosze to dzień, do którego przez rok przygotowywała się cała kadra. Podczas tego wydarzenia poznacie nauczycieli i będziecie mogli zasięgnąć wiedzy o przedmiocie, który wykładają. Zostali także zaproszeni znani absolwenci szkoły, wielcy śmiałkowie zajmujący się przełomowymi odkryciami czy niesamowitymi wyprawami.

Podczas podróży po magicznej szkole spotkacie się z samym dyrektorem szkoły, jednym z najpotężniejszych żyjących obecnie magów. Ale nie obawiajcie się! Dyrektor Szkoły Magii na Czosze jest także jednym z najbardziej sympatycznych magów. Poświęca cały swój czas by wykształcić najlepsze czarownice i czarodziejów. Oprócz zdolności magicznych, zaszczepia w nich ciekawość świata i empatię.

Zamek jest idealnym miejscem, by przyjąć magicznych mieszkańców lasów i jezior. Pod czujnym okiem opiekunów,będzie można spotkać stworzenia, takie jak wilkołak, faun czy driada. Z głębokich lochów wypełznie minotaur strzeżący najniebezpieczniejszych artefaktów i najgroźniejszych istot nie z tego świata.

Zejdziecie do podziemi, gdzie znajduje się pracownia alchemiczna. Nie bez powodu, tylko tam mury są na tyle grube, by móc wytrzymać nieudane eksperymenty szalonego profesora alchemii. W czasie spotkania z nowymi uczniami, zgodził się pokazać swoje bezpieczniejsze receptury.

Każdy, kto nas odwiedzi, będzie miał okazję zajrzeć do Zamkowego Magicznego Muzeum, które jest dumą Czochy. To ogromne dzieło wszystkich nauczycieli i wizytujących magów, którzy przekazali do kolekcji swoje największe skarby. W muzeum znajdują się magiczne artefakty sprzed wieków, eksponaty kryptozoologiczne, trofea zdobyte przez sławne czarownice i czarodziejów w pojedynkach z magicznymi istotami czy pamiątki przywiezione przez dyrektora z jego wieloletnich podróży.

W tych dniach zwiedzanie komnat zamkowych odbędzie się bez przewodnika, w formie spacerów.

WARSZTATY PERSONALIZACJI RÓŻDŻEK

W starym namiocie mieszka wiedźma, która przyleciała do nas na miotle prosto ze swojej leśnej chaty. To właśnie JĄ stary Hugo wysłał do nas, aby w ramach Międzynarodowego Dnia Magów i Nieczarodziei pokazała jak umiejętnie ozdobić różdżkę. Wiedźma zakasała spódnicę i wzięła się do pracy. Własną różdżką wyrwała setki krzewów i wyczesała dziesiątki feniksów, aby potem z dbałością strugać ośrodki mocy. Czarownica na zamkowym dziedzińcu, uzbrojona w różności i przeróżności, zaprosi do ozdabiania wszystkie chętne dzieci.

Pamiętajcie, to różdżka wybiera czarodzieja, a nie czarodziej różdżkę!

SZCZUDLARZE

Rada Czarodziejów Gigantów z wyspy Gullivera odpowiedziała na nasze zaproszenie i wysłała do nas swych przedstawicieli. Wzrost Gigantów sięga aż 9 stóp! To magowie najczystszej krwi o niebotycznej mocy. Od najmłodszych lat uczeni są władania różdżką jak szablą, dlatego ich technika rzucania czarów doceniana jest wśród krytyków i znawców magicznych sztuk walki. Z radością informujemy, że na naszych dziedzińcach będziemy mieli okazję zmierzyć się z tymi wytwornymi gośćmi!

POKAZ SÓW

Prosto znad Sekwany, z najsłynniejszego Ptasiego Targu przyfrunęły do nas sowy pocztowe. Te niesamowicie bystre i inteligentne ptaki wykazują duże przywiązanie do maga. Wielu czarodziejów decyduje się na własne sowy, są bardzo towarzyskie. Dzięki wrodzonemu instynktowi znalazły swoje zastosowanie jako doręczyciele poczty. Wystarczy powiedzieć sowie komu ma doręczyć list, a Ona zawsze znajdzie adresata. W murach naszej twierdzy poznasz najpiękniejsze okazy tych ptasich kompanów!

WIEDŹMY

Jak świat stary, tak wiedźm w lasach pełno! Przyjmuje się, że w każdym lesie mieszka jakaś wiedźma. Czarownice raczej nie wchodzą sobie w drogę, każda strzeże swojego terytorium. Kilka razy w roku, podczas pełni urządzają sabat, na którym odbywają się narady, uczty i zabawy. Dzięki naszym staraniom, Wiedźmy przyjęły zaproszenie i w tym roku sabat urządzą w Zamku!

MAGICZNY POKAZ Z PIROTECHNIKĄ W TLE

Czy znacie opowieść o tajemniczej Zaurze? Potężnej czarownicy, która została pozbawiona serca przez okrutnego Czarnoksiężnika? Jeśli nie, to macie okazję poznać ją osobiście! W zamkowych murach odtworzymy dla Państwa JEJ historię zwieńczoną homeryczną walką. Niebo zapłonie, a Zamek spowije mgła...

FIRE SHOW

Kiedy człowiek opanuje żywioł ognia, to magowie dopuszczają go do swego kręgu i traktują jako równego sobie. Ta umiejętność sprawia, że nie jest ON traktowany jak obywatel ludzkiego świata, a powiernik ziemskich sił. Prosto z etnicznych wysp wulkanicznych, na nasz zamek przybędą tancerze władający ogniem!

DEGUSTACJA ELIKSIRÓW

Eliksiry to podstawa magicznej wiedzy. Dzięki nim jesteśmy w stanie wyważyć wiele cennych, a i często niebezpiecznych zjawisk. To jedna z najpotężniejszych magicznych dziedzin. Dawniej, ze względu na ich niebotyczną moc ważono je w lochach i najciemniejszych zakamarkach. Na zamkowym dziedzińcu gościć będziemy mistrza alkoholowych eliksirów wykonywanych przy pomocy miksologii molekularnej!

Degustacja tylko dla dorosłych, niezbędna rezerwacja: i.kislo@rewita.pl

POKAZ ILUZJI

Zwieńczeniem naszego festiwalu będzie pokaz czarodzieja! Ten dostojnik pojawi się na scenie, aby oczarować gości. Tu magia dosłownie zmieni się w rzeczywistość. Zostaną Państwo poddani niesamowitym wrażeniom. Magia będzie trzymała w napięciu, z pewnością zaskoczy, ale i rozbawi. Uwierz w to, co wydaje się niemożliwe!

WARDZTATY WAŻENIA ELIKSIRÓW

Alchemiczna Wiedźma tylko czeka, aby przekazać swoje tajne receptury młodym pokoleniom. W Jej zaczarowanym i pachnącym suszem gabinecie, będzie można wyważyć własny eliksir, a co więcej, zamknąć go w magiczną butelkę i zabrać ze sobą. Eliksir strzeże adeptów na dalszej, magicznej drodze.

Niezbędna rezerwacja: i.kislo@rewita.pl

TAŃCZĄCA WIEDŹMA PLEMIENNA

Dawno temu, zanim feniksy podarowały magom swe pióra, a ostrokrzewy nie były mrozoodporne, plemienni czarodzieje używali tańca do zgromadzenia ośrodka mocy. Poprzez ruch ciała wytwarzali energię, która eksplodowała w postaci czaru. Na świecie są jeszcze zakątki, gdzie magowie wprowadzają się w taneczny trans, aby wytworzyć zaklęcie. Podczas Dni Magii na Zamku Czocha będziemy gościć obywatelkę świata ruchu - tańczącą Wiedźmę.



SOBOTA I NIEDZIELA - ZAMKOWE DZIEDZIŃCE

10:00 - 18:00 - Warsztaty ozdabiania różdżek

11:00 - 16:00 - Szczudlarze

10:00 - 18:00 - Wiedźmy

10:00 - 18:00 - Pokaz sów

10:00 - 18:00 - Tańcząca Wiedźma

10:00 - 18:00 - Kąt fotograficzny

SOBOTA

11:00 - Ognista Muzyka

11:30 - Bitwa Czarownic (Etiuda pirotechniczna)

12:00 - Warsztaty ważenia eliksirów (Instytut Magii)

13:30 - Historia Zaury

14:00 - Warsztaty ważenia eliksirów (Instytut Magii)

14:30 - Bitwa Czarownic

15:30 - Historia Zaury

16:00 - Fire Show

16:20 - Warsztaty ważenia eliksirów (Instytut Magii)

17:00 - Degustacja eliksirów (Weranda Rycerska - dla dorosłych)

18:00 - Ognista Muzyka

NIEDZIELA

11:00 - Ognista muzyka

11:30 - Bitwa Czarownic

12:00 - Warsztaty ważenia eliksirów (Instytut Magii)

13:30 - Historia Zaury

14:00 - Warsztaty ważenia eliksirów (Instytut Magii)

14:30 - Bitwa Czarownic

15:30 - Pokaz Iluzjonisty

16:00 - Fire Show

16:20 - Warsztaty ważenia eliksirów (Instytut Magii)

17:00 - Degustacja eliksirów (Weranda Rycerska - dla dorosłych)

17:30 - Historia Zaury

18:00 - Ognista muzyka (Dziedziniec główny)

Szkoła Magii na Zamku Czocha zaprasza już w najbliższy weekend. Dla słuchaczy RMF FM i internatów RMF24 mamy 10 biletów rodzinnych na sobotę oraz 10 biletów rodzinnych na niedzielę. Jak je zdobyć? Wystarczy przekonać nas, że bilet powinien trafić właśnie do Ciebie. Krótkie uzasadnienie prosimy wysłać na adres internet@rmf.fm. W nagłówku proszę wpisać CZARODZIEJ, a w treści maila oprócz uzasadnienia podać nr telefonu. Do szczęśliwców będziemy bowiem dzwonić.