Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli w mieszkaniu we Wrocławiu 560 tabletek ecstasy, 152 g suszu roślinnego oraz 13 tys. zł w gotówce. Policja zatrzymała mężczyznę i postawiła mu zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Grozi mu za to do 10 lat więzienia.

/ Dolnośląska KAS / Rzecznik dolnośląskiej KAS Sebastian Polański poinformował w środę, że funkcjonariusze dostali informację, że w jednym z wrocławskich mieszkań mogą być środki odurzające. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu na miejscu ustalili, że mieszkanie zajmują trzej wynajmujący je obywatele Ukrainy. W mieszkaniu był obecny tylko jeden z nich. W wyniku przeszukania ujawniono ponad 152 g suszu roślinnego, 560 tabletek ecstasy oraz gotówkę ponad 13 tys. zł - powiedział rzecznik. / Dolnośląska KAS / Wezwani na miejsce funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę i doprowadzili na posterunek policji. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających zatrzymanemu grozi od roku do nawet 10 lat więzienia. Zobacz również: Tak jadły dzieci w Międzyborzu. Przedszkole skontrolował sanepid

