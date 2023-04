​Ponad 170 tys. zł stracił 67-letni mieszkaniec Legnicy (Dolnośląskie), który został oszukany metodą "na policjanta" - podała w niedzielę legnicka policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według relacji policji mężczyzna odebrał telefon od osoby podającej się za policjanta. Dzwoniący powiedział, że prowadzi czynności służbowe w sprawie zorganizowanej przestępczości związanej z włamaniami na konta internetowe i bankowe. Mówił, że dochodzi do włamań na konta, a on prowadzi działania mające na celu zabezpieczenie pieniędzy seniora - relacjonował przebieg wydarzeń mł. asp. Anna Tersa z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Starszy mężczyzna podał oszustowi swoje dane osobowe oraz hasła i loginy do kont bankowych. W ten sposób 67-latek stracił ponad 170 tys. zł, które zostały skradzione z jego dwóch kont. Następnie oszuści złożyli w imieniu seniora wniosek o kredyt.

Nie pomagają policyjne apele

Policja zwraca się z apelem do osób młodych, by informowały rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o wydanie dużej ilości pieniędzy - apeluje policja.