Patryk Załęczny został nowym prezesem Śląska Wrocław. Zastąpił on Macieja Potockiego, który od czerwca pełnił obowiązki prezesa. "Dziękuję za zaufanie. Zrobimy wszystko, aby kibice byli dumni z tej drużyny i całej szeroko rozumianej organizacji" - napisał w mediach społecznościowych Załęczny.

Nowego prezesa powołała Rada Nadzorcza WKS Śląska Wrocław.

Załęczny pracował we wrocławskim klubie w latach 2013-16 - najpierw w biurze prasowym, a następnie w dziale marketingu i sprzedaży. Do Śląska wrócił w tym roku i został dyrektorem połączonego działu ds. komunikacji, marketingu i sprzedaży.

"W Śląsku chcemy tworzyć mosty, a nie stawiać bariery. To jest klub o bogatej tradycji. Chcemy, by był to zespół plasujący się na wysokich lokatach sportowych i jednocześnie organizacja otwarta na i dla kibiców, i na dialog z nimi. Ważna dla lokalnej społeczności Wrocławia i regionu. W taki sposób działamy w ostatnich tygodniach i tak będzie nadal" - powiedział nowy szef Śląska, cytowany przez biuro prasowe klubu.