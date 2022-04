Policjanci z Dolnego Śląska zatrzymali Konrada W. w sprawie podrabiania podpisów na listach poparcia dla kandydata na senatora RP Józefa P.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zatrzymania Konrada W. doszło wczoraj, na polecenie wielkopolskiej Prokuratury Krajowej.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali Konrada W. w sprawie podrabiania podpisów na listach poparcia dla kandydata na senatora RP Józefa P. w wyborach do Senatu w 2015 roku - podała PK.

Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące nakłaniania Natalii P. do dopuszczenia się nieprawidłowości w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku poprzez sfałszowania podpisów wyborców - przekazała PK.



Wobec podejrzanego Konrada W. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu kontaktowania się ze współpodejrzaną w tej sprawie oraz zakazu opuszczania kraju - zaznaczyła Prokuratura Krajowa.



Konradowi W. może grozić do 5 lat więzienia.

Natalia P. z zarzutami. Sąd utrzymał wyrok skazujacy b. senatora

Dział Prasowy PK poinformował, że już wcześniej zarzuty usłyszała Natalia P. Będzie odpowiadać za "dopuszczenie nieprawidłowości w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku i sfałszowania podpisów wyborców" — 161 ustalonych osób. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa - podkreśliła PK.

Jak przypomnieli prokuratorzy, materiały dotyczące podrabiania podpisów na listach poparcia dla kandydata na senatora RP w wyborach do Senatu wyłączono ze śledztwa prowadzonego przeciwko Józefowi P. i innym przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.



Należy przypomnieć, że Sąd Okręgowy we Wrocławiu (03.03.2021 r.) utrzymał w mocy wyrok skazujący byłego senatora RP VIII kadencji - Józefa P., jego asystenta podającego się za dyrektora biura senatorskiego - Jarosława W. oraz dwóch innych osób za popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym - przypomniała PK.



Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu - dodała PK.