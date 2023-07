Ponad 130 wydarzeń, w których weźmie udział niemal 200 gości znalazło się w programie rozpoczynającego się w piątek Festiwalu Góry Literatury. W ciągu 10 dni w 20 lokalizacjach Ziemi Kłodzkiej i regionu wałbrzyskiego odbędą się spotkania autorskie, debaty, warsztaty, wystawy oraz koncerty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Festiwal powstał w 2015 roku z inicjatywy Olgi Tokarczuk. Jak zapowiadają organizatorzy, 9. festiwal odbędzie się w rekordowej w swojej historii liczbie lokalizacji. Spotkania zaplanowano w 20 miejscach Nowej Rudy, Ludwikowic Kłodzkich, Kłodzka, Radkowa, Sokołowska, na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej, w Dzikowcu, Wałbrzychu, Świdnicy oraz pałacu w Krobielowicach.

„Zachęceni tłumnym udziałem w zeszłorocznej edycji, w tym roku proponujemy ponad 130 wydarzeń, w których weźmie udział niemal 200 gości” – podkreślają organizatorzy.

Przy pracy nad tegorocznym programem festiwalu organizatorom przyświecały słowa jego fundatorki, Olgi Tokarczuk: „Kultura od dawna upomina się o naturę. Ale chyba zbyt nieśmiało, a przecież od dawna wiemy, że nie jest żadną jej antytezą. Wiemy także, że nie jest tą lepszą, mądrzejszą, ucywilizowaną wersją natury. Już czas, by w sposób bardziej zdecydowany stanęła w obronie swojej niszczonej przez człowieka siostry”.

Najważniejszym punktem festiwalu będą spotkania wokół książek. W tym roku udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 80 pisarek i pisarzy.

Będą wśród nich m.in. Ryszard Krynicki, Joanna Bator, Mariusz Szczygieł, Weronika Murek, Wojciech Tochman, Inga Iwasiów, Mikołaj Grynberg, Agnieszka Szpila, Andrzej Stasiuk, Julia Fiedorczuk i Katarzyna Bonda.

Z kolei na Małych Górach Literatury – paśmie przygotowanym dla dzieci i młodzieży – będzie można spotkać się z Adamem Wajrakiem, Tomaszem Samojlikiem, Barbarą Sadurską, Dionisiosem Sturisem, Karoliną Lewestam oraz Michałem Rusinkiem.

Podczas wydarzenia zaplanowano koncerty 10 wykonawców. Zagrają: Maria Peszek, Nosowska, Kazik, Voo Voo, Me and That Man, Renata Przemyk, Dobrawa Czocher, Dr Misio, Kosy, Andrzej Sosnowski & Chain Smokers.

W paśmie filmowym zaprezentowana zostanie retrospektywa filmów Jerzego Skolimowskiego, a także prace Marcina Giżyckiego i Ewy Ewart.