Po raz dziewiąty w okresie przedświątecznym organizowana jest we Wrocławiu pomoc dla Ukrainy. Do tej pory akcja znana była pod nazwą "Paczka dla Lwowiaka". Tym razem, ze względu na sytuację wojenną, zbierane są dary i datki dla całego narodu ukraińskiego.

Rusza „Świąteczna paczka” - akcja pomocy dla Ukrainy / Urząd Miasta Wrocławia /

Do 9 grudnia zbierane będą: żywność trwała, artykuły higieniczne, produkty do dezynfekcji i środki czystości. Dary można zanosić do każdej wrocławskiej szkoły.

Finalnie trafią one tam, gdzie będzie możliwość dowozu, bo, jak wiemy, zapotrzebowanie jest ogromne. Trudno, byśmy w tym wyjątkowym czasie ograniczali się wyłącznie do Lwowa i okolic - wyjaśniła Justyna Staszak z Rady Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. św. Jadwigi, która wraz z partnerami po raz dziewiąty organizuje w okresie przedświątecznym pomoc dla Ukrainy.

Zaraz po wybuchu wojny Fundacja koordynowała bezprecedensową w skali kraju akcję, czego efektem było wysłanie do Ukrainy paczki z darami o wadze 400 ton - podkreślono w przesłanej PAP informacji.

Trafiały one do nas z wielu krajów Europy: z Holandii, Niemiec, Belgii czy Szwajcarii. Początkowo, gdy mieliśmy też do czynienia z kryzysem na granicy, kupowaliśmy również agregaty i warniki do ciepłych posiłków. A teraz, tradycyjnie o tej porze roku, wznawiamy akcję. Zima i święta to zawsze czas, gdy stajemy się hojniejsi i gdy bardziej się mobilizujemy do niesienia pomocy innym. Na to liczymy - dodała Staszak.

Zebrane w szkołach dary trafią do magazynu zbiorczego, gdzie zostaną posortowane i oznaczone, a następnie przetransportowane do Ukrainy. Wierzę, że zrobimy wspólnie rekordową akcję, bo potrzeby są ogromne. Zburzone domy, brak podstawowych warunków do życia. Ci ludzie potrzebują naszej pomocy i pieniędzy, choć najbardziej wyczekują pokoju i zakończenia wojny - zaznaczył Kazimierz Pabisiak z Rady Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. św. Jadwigi.

Potrzebujących można także wspomóc datkami finansowymi, wpłacając je na konto Fundacji im. Św. Jadwigi z dopiskiem "Świąteczna paczka".

Oprócz Fundacji w projekt zaangażowane są także Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, Region Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność", Urząd Miasta Wrocławia, 1 KS Ślęza Wrocław i straż miejska. Akcja odbywa się pod patronatem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i metropolity wrocławskiego ks. arcybiskupa Józefa Kupnego.