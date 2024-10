We Wrocławiu powstanie nowy szpital onkologiczny - będzie to największa w historii Dolnego Śląska inwestycja w zdrowie. Budowa i wyposażenie placówki pochłonie około 1,5 miliarda złotych. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę obiektu przy ul. Kosmonautów.

/ Materiały prasowe

Jest już miejsce, wykonawca i projekt. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu.

To będzie najnowocześniejszy szpital w tej części kraju. Z dostępem do najciekawszych, najbardziej na czasie technologii, które skutecznie pozwolą walczyć z tą trudną chorobą - mówił Paweł Zawadzki, lekarz i zastępca dyrektora ds. rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH) w rozmowie z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską.

Budowa ruszyła

Budowa już ruszyła i ma potrwać łącznie 36 miesięcy. Później przyjdzie kolej na wyposażenie.

Jak powiedział RMF FM Piotr Kledzik, prezes PORR S.A. - firmy, która ma zbudować szpital - "jesteśmy na wczesnym etapie budowy, ale nie na wczesnym etapie kontraktu".

On opiewał na dwie fazy "Projektuj i buduj". Teraz toczą się już prace ziemne. Usłyszałem dziś, że skoro prace ruszyły, to teraz już z górki. No to jeszcze cztery piętra pod górkę. Na razie wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy pełni optymizmu - mówił.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz z budżetu państwa.

Dolny Śląsk czeka na tę inwestycje od kilkudziesięciu lat. Nasz obiekt to najstarszy szpital onkologiczny w Polsce. Dziś mieści się on w ponad stuletnich murach. Pacjenci przechodzą przez ciasne korytarze, leżą na wieloosobowych salach, a lekarzom brakuje miejsca, żeby leczyć w komfortowych warunkach - mówił Adam Maciejczyk, dyrektor DCOPiH.

Szpital w liczbach

Nowy szpital zostanie wybudowany przy ulicy Kosmonautów na działce o powierzchni 22 hektarów.

Planuje się, że w roku 2028 do placówki trafią pierwsi pacjenci. Inwestycja pochłonie łącznie około 1,5 miliarda złotych. 550 mln zł pochodzi z budżetu państwa, reszta to środki samorządowe.

Na czterech kondygnacjach budynek pomieści 26 oddziałów, 30 poradni i 14 sal operacyjnych. Do dyspozycji pacjentów będzie blisko 700 łóżek w 1- i 2-osobowych salach. Do budowy inwestor wykorzysta 80 tysięcy metrów sześciennych betonu.

Projekt szpitala przygotowała pracownia Zbigniewa Maćkowa - ta sama, która zajęła się projektem nowej Renomy, koncepcją Thespiana czy Szkoły Muzycznej. Nad koncepcją szpitala pracowali jednak nie tylko architekci, ale też lekarze, pielęgniarki i pracownicy DCOPiH.

Plan budynku będzie uwzględniał ścieżkę pacjenta tak, aby miał on możliwość jak najszybszego dostania się do poradni, części diagnostycznej czy na oddział szpitalny. Przy budynku zostanie wybudowany parking z 1026 miejscami postojowymi.

To będzie gigantyczna inwestycja, jeden z największych szpitali w Polsce. Ten obiekt pomoże nam w walce z trudnym przeciwnikiem - nowotworem - mówił marszałek województwa Paweł Gancarz.

Według danych na nowotwory cierpi w Polsce rocznie 160 tys. osób. Prognozy pokazują, że ta liczba ma wkrótce wzrosnąć do 200 tysięcy. Aż 20 proc. zgonów w Polsce wynika właśnie z powodu chorób onkologicznych.