Ponad 4 tysiące paczek z żywnością trafi przed świętami Bożego Narodzenia do najbardziej potrzebujących wrocławian. Właśnie dzisiaj zaczęto je wydawać. To pomoc, którą sfinansowało miasto.

Paczki trafiły dziś do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - osób starszych, schorowanych, rodzin wielodzietnych, osób w trudnej sytuacji życiowej oraz do podopiecznych Wrocławskiego Centrum Integracji, którzy uczestniczyli w kursach zawodowych w ramach programów reintegracyjnych. Rozdano ich 160.

Wiadomo, że pomoc zawsze się przyda. Mieszkam w noclegowni. Tak się życie potoczyło. Sam sobie je trochę zepsułem - mówi mężczyzna odbierający paczki.

Mam niewysoką emeryturę i pond 80 już lat. Mieszkam sama. Była zaskoczona, jak mi powiedziano, że dostanę tę pomoc - dodaje jedna z kobiet.

W paczkach znalazły się produkty żywnościowe, które przydadzą się przed świętami. To między innymi cukier, herbata, ciastka, ciasto do wypieków, bakalie, majonez, makaron, ryż, mąka, kasza, czy barszcz czerwony w proszku.

Wrocław pomaga przez cały rok nie tylko od święta. Ostatnio otwarto sklep społeczny, ulicami Wrocławia jeździ StreetBus, który wydaje posiłki dla osób w kryzysie bezdomności, są przystanki ciepła. Ta akcja to nie tylko MOPS - to organizacje pozarządowe, rady osiedla, dzięki nim trafiamy do najbardziej potrzebujących - podkreśla Andrzej Mańkowski, dyrektor MOPS we Wrocławiu.

W sumie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu przygotował ponad 4 tys. paczek dla najbardziej potrzebujących wrocławian. Będą one rozdawane do 21 grudnia także przez organizacje pozarządowe, czy rady osiedli. W przypadku osób bezdomnych w paczce znajdzie się więcej gotowych produktów.



We Wrocławiu z pomocy społecznej korzysta około 7500 osób i rodzin, a ze świadczeń rodzinnych - blisko 10 tys. rodzin.