Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej pracują nad polską wersją Chatu GPT, czyli programu stworzonego przez amerykańską firmę OpenAI. Teoretycznie jest on w stanie odpowiedzieć na każde zadane mu pytanie. Polski chat ma być uzupełniony materiałem w języku polskim oraz danymi związanymi z polskim kontekstem społeczno-kulturalnym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Badacze z konsorcjum naukowego CLARIN-PL na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej prowadzą prace nad polską wersją ChatuGPT. Zespół ma w planach budowę największej w Polsce infrastruktury badawczej w obszarze sztucznej inteligencji. Będzie ona finansowana ze środków publicznych i zacznie działać w pierwszym kwartale 2024 roku.

"Model często ma halucynacje"

Jak mówi Jan dr Kocoń z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej, "podejrzewamy, że ten amerykański model chatu, nie widział za dużo języka polskiego w stosunku do innych języków". Im mniej tego języka polskiego widział, tym większa jest szansa, że ta wiedza z innych języków może nadpisywać naszą lokalną wiedzę dotyczącą kultury, obyczajów, albo też nawet zwykłych faktów związanych z Polską - wyjaśnia.

Myśmy testując ten model i mając ekspertów dziedzinowych w naszym zespole dostrzegli, że, zwłaszcza jeśli chodzi o fakty dotyczące Polski, polskiej kultury i historii, model często ma halucynacje, popełnia też trochę błędów gramatycznych i stylistycznych. Często widać, że ta odpowiedź z czata jest troszeczkę kulawa - dodaje.

Aktualnie teraz ze studentami z kierunku sztuczna inteligencja pracujemy nad takim rozwiązaniem, żeby taki model dostroić do tego, aby pisał polskie wiersze oraz polskie piosenki. Okazuje się, że jak poprosimy GPT4 (amerykański chat) o to, żeby napisał tekst wiersza, najprawdopodobniej nie będzie się nawet rymował. Widać, że on tworzy to jako rodzaj takiej kalki z języka angielskiego. I to jest to coś w rodzaju tłumaczenia na język polski - mówi Kocoń.

W komunikacie prasowym uczelni napisano, że naukowcy z Politechniki Wrocławskiej już kilka miesięcy temu przygotowali polskie okienko dialogowe dla ChatGPT, dzięki któremu z chatbotem rozmawia się za pośrednictwem polskiej strony. Tym samym użytkownicy z naszego kraju mają łatwiejszy dostęp do amerykańskiej aplikacji, a badacze zdobywają bazę zapytań do czatu i informacje o tym, czego w tych odpowiedziach brakuje.

Jak przypomina Politechnika, ChatGPT to uruchomiony w grudniu 2022 r. generatywny transformer językowy stworzony przez firmę OpenAI, który teoretycznie jest w stanie odpowiedzieć na każde zadane mu pytanie, zachowując przy tym wysoką poprawność językową.

Czy sztuczna inteligencja może pomóc prawnikom?

Politechnika Wrocławska (PW) podała, że trwają również prace dotyczące narzędzia ułatwiającego przeszukiwanie decyzji sądowych. Pracami nad nim kieruje prof. Tomasz Kajdanowicz z Politechniki Wrocławskiej, który na ten projekt otrzymał międzynarodowy grant w wysokości ponad miliona złotych.

Narzędzie ułatwiające przeszukiwanie decyzji sądowych powstanie w ramach projektu JuDDGES - przekazała PW.