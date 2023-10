Youtuber Konopskyy opublikował oczekiwany od kilku dni film o aferze pedofilskiej wśród polskich youtuberów. Materiał o Pandora Gate trwa ponad godzinę i rozprawia się z legendami internetu. W sprawie afery zwanej Pandora Gate działania podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości.

/ YouTube

Polskim internetem wstrząsnęły informacje o rzekomym wykorzystywaniu nieletnich przez legendę polskiego YouTube Stuarta "Stuu" Burtona. Mikołaj Tylko, na YouTube znany jako Konopskyy, opublikował film w sprawie Pandora Gate. W ponadgodzinnym materiale opublikował nowe informacje w sprawie domniemanego wykorzystywania nieletnich przez influencerów: Stuu, Boxdela, Dubiela, DJ Pallaside, Verteza, Vojtaza i Dissowskyy’ego.

Opowiem wam nie tylko o samym wykorzystywaniu nieletnich, ale także o wyłudzeniu od nich zdjęć, zapraszaniu do mieszkania oraz o osobach, które latami kryły to całe szambo, o wysyłaniu przez youtuberów nawzajem półnagich zdjęć fanek, o manipulacji, o groźbach i paskudnym procederze seksualizacji i demoralizacji dzieci - zaczyna film Konopskyy. Autor przyznaje też, że podczas zbierania materiałów do filmu stracił większość internetowych idoli z dzieciństwa.

Wideo youtube

Obrzydliwe wiadomości i zdjęcia z ukrycia

Z materiału dowiadujemy się, że Stuu regularnie miał zapraszać do swojego mieszkania dziewczynki, które nie miały nawet skończonych 15 lat. Miał też całować się z jedną z nastolatek, która miała wtedy zaledwie 13 lat. Dziewczyna podkreśla, że youtuber doskonale wiedział, że ma mniej niż regulowany polskim prawem wiek zgody.

Inna z dziewczyn, 15-latka, miała nawet mieszkać u Stuarta przez miesiąc. 24-letnia dzisiaj kobieta podzieliła się wiadomościami o podtekście seksualnym, które miała otrzymywać od youtubera. Stwierdziła również, że influencer robił jej zdjęcia z ukrycia. "Nie mam pojęcia, co za potajemne zdjęcia mi robił i to mnie przeraża" - przyznała kobieta.

Stuu miał również naciskać na spanie nago w jednym łóżku.

Nie tylko Stuu

W dalszej części filmu Konopskyy odniósł się również do niechlubnej działalności innych youtuberów. W materiale wymieniony został Boxdel, Dubiel, DJ Pallaside, Vertez, Vojtaz i Dissowskyy. Im zarzuca przede wszystkim seksualizację fanek, niemoralne zachowanie i wysyłanie wiadomości o kontekście seksualnym do dziewcząt poniżej 15. roku życia.

Niektórzy ze wspomnianych twórców mieli również namawiać nieletnie widzki do przesyłania swoich nagich zdjęć.

Konopskyy wspomina, że prawdopodobne o nieobyczajnym zachowaniu youtube’owego świecznika wiedziało wiele innych twórców.

Jego film w ciągu 12 godzin obejrzano ponad 6 milionów razy.

Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje

Na film Konopskyy’ego zareagował wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. "Poznaliśmy kolejną odsłonę #PandoraGate. Szacunek dla tych, którzy ją ujawnili. Dobrze, że są ludzie, którzy chcą walczyć z patologią w sieci. Wystąpię do prokuratury, by uwzględniła w prowadzonym śledztwie te nowe ujawnione okoliczności" - napisał na portalu X.