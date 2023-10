Jak gasić gorący tłuszcz i dlaczego nie można zostawiać dezodorantów na słońcu – tego dziś strażacy praktycznie uczą łodzian. Na pikniku „Czad i ogień” w łódzkiej Manufakturze są też pokazy ratownictwa technicznego i nauka udzielania pierwszej pomocy.

Rynek Manufaktury zaroił się dziś wozów bojowych i strażaków. Wszystko to w ramach corocznej akcji "Czad i ogień".

Piknik edukacyjny „Czad i ogień” w Manufakturze Agnieszka Wyderka / RMF FM

Piknik to część kampanii zachęcającej do montażu czujników tlenku węgla i dymu. Urządzenia te są do wygrania w konkursach prowadzonych przez cały dzień.

Na uczestników pikniku czekają liczne atrakcje takie jak m.in. pokazy ratownictwa technicznego, nauka pierwszej pomocy, pokazy sprzętu pożarniczego.

