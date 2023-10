Albo mandat, albo wzięcie udziału w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych - przed takim wyborem stawali kierowcy, którzy popełnili wykroczenie w ruchu drogowym i zostali zatrzymani przez policjantów. Na tym polegała akcja "Pokuta", którą przeprowadzono w Mysłakowicach na Dolnym Śląsku. Co ciekawe, nie tylko kierowcy skorzystali z możliwości takiego wyboru.

Policyjna akcja "Pokuta" / KMP Jelenia Góra /

Nietypową akcję policji przeprowadzono w czwartek, 12 października, w miejscowości Mysłakowice (pow. karkonoski, woj. dolnośląskie). Zorganizowało ją Towarzystwo Karkonoskie, Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze i strażacy.

Dlaczego Mysłakowice?

Jak poinformowała podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, "miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż jest to droga prowadząca do Karpacza, ciesząca się dużym zainteresowaniem turystów".

"Jeleniogórscy policjanci w związku z dużym natężeniem ruchu pojazdów bardzo często na tym odcinku drogi prowadzą działania prewencyjne i dyscyplinują tych kierowców, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów" - podaje policjantka.

Z możliwości wyboru skorzystało 36 kierowców / KMP Jelenia Góra /

Jak przebiegała "Pokuta"?

W trakcie trwania akcji funkcjonariusze zatrzymali 36 osób. W większości były to osoby, które nie stosowały się do obowiązujących limitów prędkości.

"Wszyscy zatrzymani kierowcy zamiast mandatu wybrali edukację. Zajęcia obejmowały praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, na przykład w wypadku drogowym" - przekazała mundurowa z jeleniogórskiej policji. Jak dodała, "z przeszkolenia skorzystało również kilkudziesięciu pasażerów".

Podkreśliła, że "z relacji kierowców i jadących z nimi osób wynikało, iż informacje oraz wskazówki praktyczne z całą pewnością pomogą im w codziennym życiu". "Podsumowując akcję należy podkreślić, że niestety większość osób nie potrafiło zachować się właściwie w sytuacji kryzysowej, udzielać pierwszej pomocy oraz informować o zaistniałej sytuacji, jednak z ogromną chęcią i zaangażowaniem podjęli starania do nabycia tych umiejętności" - poinformowała podinsp. Edyta Bagrowska.

Policjanci w ramach akcji rozdawali również odblaski dla pieszych.