W piątek 16 września, tuż przed godziną 20:00 doszło do pobicia 67-letniego kierowcy autobusu linii 122 jadącego ulicą Rysią we Wrocławiu. Z analizy nagrania z monitoringu wygląda, że sprawcą jest mężczyzna w średnim wieku. Poszukuje go policja.